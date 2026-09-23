У неоптимальному складі – з надією на успіх: прев’ю виступу збірної України в фіналі КБДК

З 22 по 29 вересня у китайському Шеньчжені відбувається фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг (КБДК). Вісім найкращих жіночих збірних, серед яких другий рік поспіль представлена Україна, борються за престижний трофей.

КБДК має достатньо довгу історію. Його було засновано у 1963 році за сприяння Нелл Гопман, дружини знаменитого австралійського тенісиста Гаррі Гопмана. Перший турнір проводився в Лондоні на честь ювілею Міжнародної тенісної федерації, тому отримав назву Кубок Федерації. Чемпіонкою стала збірна США, а змагання з того часу відбувалися щорічно.

До нашого часу популярність турніру значно знизилася, тому у 2020-му році відбулася його реформа. Змінилася назва – Кубок Біллі Джин Кінг – вшанування видатної тенісистки та феміністки. За прикладом чоловічого Кубку Девіса схема розіграшу стала іншою.

Якщо раніше команди Світової групи грали за олімпійською системою вдома чи на виїзді, то з сезону-2020 після весняного раунду плейоф вісім найкращих жіночих збірних планети визначають найсильнішу в одній локації.

За сім років після ребрендингу фінальний раунд КБДК змінив п'ять місць проведення. У 2026-му вдруге поспіль вирішальні матчі будуть гратися у китайському Шеньчжені.

У турнірі беруть участь господарки, Китай, збірна Італії як дворазові чинні чемпіонки, а також шість команд-переможниць раунду плейоф. Це Україна, Бельгія, Чехія, Велика Британія, Іспанія та Казахстан. Змагання розпочинаються з чвертьфінальних матчів. Формат зустрічей – дві одиночні гри та один парний поєдинок, до двох звитяг однієї з команд. Матчі граються на харді в приміщенні.

Чвертьфінальні пари

Україна – Бельгія

Італія – Китай

Чехія – Велика Британія

Іспанія – Казахстан

Оскільки чвертьфінали проходять протягом трьох днів, перший півфіналіст змагань уже відомий. Головний фаворит турніру, збірна Чехії, яка має у своєму складі двох представниць топ-10 світового рейтингу – Кароліну Мухову та Лінду Носкову – перемогла британок в обох одиночних зустрічах і пройшла далі.

Команда України минулого сезону досягла свого найбільшого успіху в історії не лише КБДК, а й Кубку Федерації. Наша збірна дійшла до півфіналу, в якому у конкурентній боротьбі програла майбутнім тріумфаторкам, італійкам.

Збірна України на фіналі КБДК-2025 Getty images

Найкращі часи бельгійок у Кубку Федерації припали на початок 21 століття. У 2001 році ще молоді зірки Кім Клейстерс та Жустін Енен принесли команді трофей звитягою у фіналі над Росією. У 2006-му Енен привела збірну Бельгії до другого титульного матчу, однак травма Жустін у вирішальній п'ятій зустрічі вирішила справу на користь італійок.

Україна та Бельгія грали між собою один раз. У 2008 році в Харкові в матчі Другої Світової групи наші тенісистки виявилися сильнішими з рахунком 3:2. Одиночні поєдинки у Кірстен Фліпкенс виграли сестри Альона і Катерина Бондаренки. Однак із 18-річною на той момент перспективною Яніною Вікмаєр впоратися українкам не вдалося й доля протистояння вирішувалася в парній зустрічі.

Сестри буквально за 10 днів до того стали чемпіонками Australian Open у парному розряді, тож без проблем обіграли Вікмаєр та Каролін Маес, принісши Україні загальну перемогу.

Зараз наша команда також є фаворитом матчу.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (32 роки, №7 WTA). Перша ракетка України проводить якісний сезон із титулами турніру WTA 250 в Окленді та "тисячника" у Римі. Разом із фіналом у Дубаї, півфіналом Australian Open та чвертьфіналом Ролан Гаррос такі результати дозволили Світоліній вперше за більш ніж 4 роки повернутися до топ-10 світового рейтингу.

У середині серпня Еліна дійшла до півфіналу турніру WTA 1000 в Торонто, де отримала пошкодження гомілкостопу, через що знялася перед матчем третього кола в Цинциннаті та невдало виступила на US Open, програвши у третьому раунді.

Ангеліна Калініна (29 років, №48 WTA). Калініна пропустила більше половини минулого сезону через проблеми зі здоров'ям, тому у 2026-му змушена була пробиватися нагору з кінця другої сотні рейтингу.

Завдяки двом перемогам і одному фіналу ґрунтових челенджерів у березні та фіналу турніру серії WTA 250 у Рабаті Ангеліна зуміла повернутися в середину топ-100. Зазначимо, що у чотирьох останніх матчах північноамериканської хардової серії тенісистка здобула тільки одну перемогу.

Катаріна Завацька (26 років, №262 WTA). У поточному сезоні грала турніри рівня WTT і челенджерів майже виключно на ґрунті, причому без особливих успіхів. З травня по серпень лікувалася від травми, отриманої у фіналі кваліфікації Ролан Гаррос.

Єдиний матч на харді зіграла у відбірковому раунді турніру у Гвадалахарі минулого тижня, де програла без шансів 276 ракетці світу американці Ма.

Людмила Кіченок (34 роки, №52 парного рейтингу). Найкраща українська парниця поточного сезону виступала з низкою партнерш, але особливих успіхів не досягала. Варто відзначити фінал турніру WTA 500 в Аделаїді ще у січні. В останніх семи парних зустрічах зазнала шести поразок.

Капітан – Ілля Марченко.

Делегація збірної України у Шеньчжені Svitolina Foundation

Склад збірної України активно обговорювався в останні тижні навіть людьми, далекими від тенісу. Справа в тому, що Олександру Олійникову, чиє прізвище було присутнім у попередній заявці, зі складу виключили. Гравчиня заявила, що причини цього можуть бути неспортивними, а заміну тенісистки ніхто не квапився озвучувати.

Аж тут сталася ще більша неприємність. Друга ракетка нашої країни, Марта Костюк, яка нещодавно дебютувала в топ-10 рейтингу, не зуміла відновитися від травми правого зап'ястя, отриманої ще у Цинциннаті. Зігравши через біль відверто слабкий матч у Гвадалахарі проти "нейтральної" Самсонової, вона відмовилася від виступу у Шеньчжені.

Марта Костюк Getty images

Зважаючи на більш ранній скандал із Юлією Стародубцевою та Надією Кіченок, які запалювали під російську музику в компанії росіянок на весіллі новоспеченої австралійки Касаткіної, претенденток на потрапляння до збірної України ставало все менше.

Парадокс – вперше в історії у топ-50 рейтингу WTA представлено одразу шестеро українок, а заявку національної команди заповнити нема ким.

Звичайно, це проблема далеко не тільки нашої збірної. На відміну від переважної більшості інших видів спорту, індивідуальні тенісні змагання є набагато престижнішими, ніж командні.

Іга Швьонтек, наприклад, два роки поспіль навесні пропускає кваліфікаційні матчі КБДК. Саме тому українки так легко двічі розбиралися на виїзді з командою Польщі. Лідерка світового рейтингу Єлена Рибакіна з пошкодженням ахілла відіграла тріумфальний для себе US Open, але від виступу за збірну Казахстану в Шеньчжені відмовилася. Ще сумніша ситуація у бельгійок, але про це трохи нижче.

З урахуванням усіх проблем збірної України, за команду лише вдруге у свої 29 років виступить Ангеліна Калініна, яка, очевидно, Еліною Світоліною проведе поєдинки в одиночці. А пару разом із Кіченок, найімовірніше, зіграє… дівчина капітана Іллі Марченка Катаріна Завацька.

Давайте відверто: Катаріна одного разу стала справжньою рятівницею збірної України. У листопаді 2024-го в матчі проти Австрії ситуація з заявкою була значно гіршою за сьогодення. До того ж, не пішла гра у Лесі Цуренко, і саме Завацька перемогла спочатку в одиночному матчі, а буквально за півгодини разом із Надією Кіченок витягнула важкий трисетовий парний поєдинок.

Якби не ті подвиги Катаріни, не було б ніякого півфіналу КБДК у 2025-му, адже звитяга над Австрією відкрила шлях збірній до кваліфікаційного етапу тогорічного розіграшу.

Катаріна Завацька Svitolina Foundation

Однак від того часу минуло майже два роки. Поточного сезону Завацька зіграла усього два матчі в парі, та й то на турнірах WTT. Відчуйте різницю з фіналом КБДК, як то кажуть.

Теоретично в дуеті з Кіченок може вийти Калініна, яка на Ролан Гаррос та US Open доходила до третього кола парного розряду. Проблемою тут може стати фізична готовність Ангеліни, яка не входить до її головних чеснот. Відіграти два матчі за день їй буде складно.

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкель (22 роки, №84 WTA). Молода тенісистка найкраще виступає саме на харді. У лютому-березні стала переможницею трьох турнірів ITF на цьому покритті, здолавши українку Дар'ю Снігур у фіналі змагання W75 у Трнаві. На початку серпня Вандевінкель здобула титул на 100-тисячнику в американському Лендісвіллі. У Цинциннаті та на US Open програла у стартових матчах основної сітки.

Грет Міннен (29 років, №217 WTA). Досвідчена гравчиня ніколи не хапала зірок з неба. Найкращою її позицією в рейтингу було 59 місце три роки тому. У 2026-му в її активі лише фіналу турніру ITF W75 у Мурській Соботі, де Міннен поступилася згаданій вище Дар'ї Снігур. Два тижні тому знялася у другому колі хардового 40-тисячника в Португалії.

Яна Отципка (21 рік, №474 WTA). Тенісистка, яка ще не має успіхів на турнірах будь-якого рівня. Відверта резервістка збірної на випадок форс-мажорів.

Магалі Кемпен (29 років, №34 парного розряду WTA). Достатньо сильна парниця, яка поточного сезону стала чемпіонкою на турнірі WTA 250 у Рабаті, а також доходила до фіналів у Цинциннаті, Гобарті та Гамбурзі.

Лара Салден (27 років, №108 парного розряду WTA). Ще одна тенісистка, яка спеціалізується на грі в парному розряді. Її успіхи пов'язані з турнірами рівня ITF. У 2026-му ставала переможницею змагання в Андрезьє-Бутеоні та має низку фіналів цієї категорії.

Капітан – Вім Фіссетт.

Вім Фіссетт із лідерками команди Бельгії btu.org.ua

Проблем зі складом у бельгійок ще більше, ніж у збірної України. Їхня багаторічна лідерка Елізе Мертенс, дев'ятнадцята ракетка світу в одиночному розряді та восьма – у парному, відмовилася грати за команду в фіналі КБДК. Просто тому, що це не підходить її розкладу особистих турнірів. Поточного тижня Мертенс виступає на "п'ятисотнику" в Сінгапурі й жодного пошкодження не має.

Яскрава ілюстрація популярності КБДК серед тенісисток.

Третя ракетка Бельгії, перспективна 18-річна Єлін Вандромм (126), буквально кілька днів тому зазнала травми й виступити у Шеньчжені не зможе.

Зважаючи на поточний склад бельгійок, акцент вони змушені робити на парний матч. Для того, щоб до нього дістатися, їм потрібно виграти один одиночний поєдинок.

Зрозуміло, що "на папері" Світоліна сильніша за Вандевінкель, а Калініна – за Міннен. Очевидно, що саме такими будуть одиночні протистояння, адже, на відміну від шахів, у тенісних турнірах першим номером команди має бути найвища за рейтингом спортсменка, без винятків.

Проте варто пам'ятати, що у кваліфікації КБДК бельгійки обіграли минулорічного фіналіста, збірну США, з рахунком 3:1. І Вандевінкель з Міннен почергово перемогли 18-річну представницю топ-20 світового рейтингу Іву Йович.

Яким би банальним не здавалося висловлювання, що виступ за збірну – це зовсім інше, ніж індивідуальні турніри, життя постійно його підтверджує.

Суперницями України або Бельгії у півфіналі стане сильніший у матчі Китай – Італія.

Минулорічні переможниці італійки привезли до Шеньчженя чемпіонський склад із лідеркою Жасмін Паоліні і прагнутимуть захистити титул. Господарки протиставлять їм олімпійську чемпіонку Парижа Чжен Ціньвень, яка нарешті набрала форму після операції на лікті у 2025-му і дійшла до чвертьфіналу US Open-2026.

Де дивитися фінал КБДК

Трансляцію усіх поєдинків збірної України здійснює телеканал Setanta Sports Ukraine+. Матч із Бельгією в прямому ефірі буде показано 24 вересня, починаючи з 05:00 за київським часом.