Стародубцева зіграє проти Рибакіної у третьому колі US Open 5 вересня

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (58) 5 вересня проведе поєдинок третього кола одиночного розряду US Open. Ангеліна Калініна цього ж дня зіграє матч другого раунду в парах.

Суперницею Стародубцевої стане друга ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна. Спортсменки зустрічалися поточного сезону в другому колі Ролан Гаррос, тоді сенсаційну перемогу здобула українка.

Калініна разом із угоркою Анною Бондар спробують обіграти польський дует Мая Хвалінська/Магда Лінетт.

Зазначимо, що через різницю в часі між Києвом та Нью-Йорком матч Стародубцевої розпочнеться, коли в Україні вже настане 6 вересня.

Розклад матчів українок на US Open на 5 вересня

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000





Третє коло одиночного розряду

00:00*. Юлія Стародубцева (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан), корт Grandstand, 4-м запуском, після матчу Чжен – Жеа.



Друге коло парного розряду 19:30*. Ангеліна Калініна (Україна)/Анна Бондар (Угорщина) – Мая Хвалінська/Магда Лінетт (Польща), корт Court 7, 2-м запуском, після матчу Єбенс/Реєс-Варела – Гранольєрс/Себальос.

* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Поєдинки з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк вийшла в 1/8 фіналу одиночного розряду US Open. Еліна Світоліна свій матч третього кола програла.