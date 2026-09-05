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Стародубцева зіграє проти Рибакіної у третьому колі US Open 5 вересня

Станіслав Матусевич — 5 вересня 2026, 07:12
Стародубцева зіграє проти Рибакіної у третьому колі US Open 5 вересня
Юлія Стародубцева
Getty images

Українська тенісистка Юлія Стародубцева (58) 5 вересня проведе поєдинок третього кола одиночного розряду US Open. Ангеліна Калініна цього ж дня зіграє матч другого раунду в парах.

Суперницею Стародубцевої стане друга ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна. Спортсменки зустрічалися поточного сезону в другому колі Ролан Гаррос, тоді сенсаційну перемогу здобула українка.

Калініна разом із угоркою Анною Бондар спробують обіграти польський дует Мая Хвалінська/Магда Лінетт.

Зазначимо, що через різницю в часі між Києвом та Нью-Йорком матч Стародубцевої розпочнеться, коли в Україні вже настане 6 вересня.

Розклад матчів українок на US Open на 5 вересня

US Open – Grand Slam
Нью-Йорк, США, хард
Призовий фонд: $54,000,000

Третє коло одиночного розряду
00:00*. Юлія Стародубцева (Україна) – Єлена Рибакіна (Казахстан), корт Grandstand, 4-м запуском, після матчу Чжен – Жеа.

Друге коло парного розряду
19:30*. Ангеліна Калініна (Україна)/Анна Бондар (Угорщина) Мая Хвалінська/Магда Лінетт (Польща), корт Court 7, 2-м запуском, після матчу Єбенс/Реєс-Варела – Гранольєрс/Себальос.
* Орієнтовний початок матчу за київським часом

З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.

Поєдинки з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.

Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк вийшла в 1/8 фіналу одиночного розряду US Open. Еліна Світоліна свій матч третього кола програла.

US Open Ангеліна Калініна Юлія Стародубцева

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