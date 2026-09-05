Стародубцева зіграє проти Рибакіної у третьому колі US Open 5 вересня
Українська тенісистка Юлія Стародубцева (58) 5 вересня проведе поєдинок третього кола одиночного розряду US Open. Ангеліна Калініна цього ж дня зіграє матч другого раунду в парах.
Суперницею Стародубцевої стане друга ракетка світу з Казахстану Єлена Рибакіна. Спортсменки зустрічалися поточного сезону в другому колі Ролан Гаррос, тоді сенсаційну перемогу здобула українка.
Калініна разом із угоркою Анною Бондар спробують обіграти польський дует Мая Хвалінська/Магда Лінетт.
Зазначимо, що через різницю в часі між Києвом та Нью-Йорком матч Стародубцевої розпочнеться, коли в Україні вже настане 6 вересня.
Розклад матчів українок на US Open на 5 вересня
З повним розкладом змагального дня можна ознайомитись ТУТ.
Поєдинки з українськими коментарями можна буде переглянути на платформі MEGOGO, а також через інших офіційних мовників каналів Eurosport.
Нагадаємо, що напередодні Марта Костюк вийшла в 1/8 фіналу одиночного розряду US Open. Еліна Світоліна свій матч третього кола програла.