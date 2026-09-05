Калініна вийшла у друге коло парного розряду US Open, Снігур поступилася

Українська тенісистка Ангеліна Калініна разом із угоркою Анною Бондар обіграли дует Аліна Корнєєва (-)/Дар'я Відманова (Чехія) з раухнком 7:5, 6:4 і вийшли у друге коло парного розряду US Open.

Дар'я Снігур та бельгійка Ганне Вандевінкель свій стартовий поєдинок програли восьмим сіяним Елізе Мертенс із Бельгії та "нейтральній" Діані Шнайдер – 1:6, 3:6.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

Перше коло парного розряду, 5 вересня

Ангеліна Калініна (Україна)/Анна Бондар (Угорщина) – Аліна Корнєєва (-)/Дар'я Відманова (Чехія) 7:5, 6:4

Дар'я Снігур (Україна)/Ганне Вандевінкель (Бельгія) – Елізе Мертенс (Бельгія)/Діана Шнайдер (-) 1:6, 3:6

У наступному колі змагань Калініна і Бондар зіграють із польським дуетом Мая Хвалінська/Магда Лінетт.

Суперницями Мертенс і Шнайдер стане інша пара з українкою у складі – Марта Костюк (Україна)/Єлена Габріела Русе (Румунія).

Нагадаємо, що окрім Калініної та Костюк перше коло парного розряду US Open подолав дует сестер Кіченок.