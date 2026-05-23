Калініна не зуміла дограти фінальний матч турніру WTA 250 в Марокко

Ангеліна Калініна (84) не змогла виграти фінал турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті у 20-річної хорватки Петри Марчинко (76). За рахунку 2:6, 0:3 українка відмовилася від продовження боротьби через погане самопочуття.

Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem – WTA 250

Рабат, Марокко, грунт

Призовий фонд: $283,347

Фінал, 23 травня

Ангеліна Калініна (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія) 2:6, 0,3, відмова Калініної

Суперниці раніше не зустрічалися. Для Марчинко це перший успіх такого рівня.

Калініна не зуміла виграти дебютний для себе титул на турнірах WTA, поступившись уже в третьому фіналі. Раніше Ангеліна зупинялася за крок від трофею на аналогічному змаганні в Будапешті-2021 та на "тисячнику" в Римі-2023.

З наступного тижня Калініна підніметься на 59 позицію світового рейтингу і стане 5 ракеткою України. Наступним для неї турніром стане Ролан Гаррос, який стартує 24 травня. Ангеліна вже дізналася свою першу суперницю в Парижі.