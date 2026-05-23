Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Калініна не зуміла дограти фінальний матч турніру WTA 250 в Марокко

Станіслав Матусевич — 23 травня 2026, 16:08
Калініна не зуміла дограти фінальний матч турніру WTA 250 в Марокко
Ангеліна Калініна
btu.org.ua

Ангеліна Калініна (84) не змогла виграти фінал турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті у 20-річної хорватки Петри Марчинко (76). За рахунку 2:6, 0:3 українка відмовилася від продовження боротьби через погане самопочуття.

Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem WTA 250
Рабат, Марокко, грунт
Призовий фонд: $283,347
Фінал, 23 травня

Ангеліна Калініна (Україна) – Петра Марчинко (Хорватія) 2:6, 0,3, відмова Калініної

Суперниці раніше не зустрічалися. Для Марчинко це перший успіх такого рівня.

Калініна не зуміла виграти дебютний для себе титул на турнірах WTA, поступившись уже в третьому фіналі. Раніше Ангеліна зупинялася за крок від трофею на аналогічному змаганні в Будапешті-2021 та на "тисячнику" в Римі-2023.

З наступного тижня Калініна підніметься на 59 позицію світового рейтингу і стане 5 ракеткою України. Наступним для неї турніром стане Ролан Гаррос, який стартує 24 травня. Ангеліна вже дізналася свою першу суперницю в Парижі.

Ангеліна Калініна WTA 250

Ангеліна Калініна

Визначилася суперниця Калініної у фіналі турніру в Марокко
Йду крок за кроком: Калініна – про вихід у фінал турніру WTA в Марокко
Калініна з розгромом вийшла у фінал турніру WTA в Марокко
Калініна вийшла у півфінал турніру WTA в Рабаті, обігравши майбутню суперницю Світоліної
Калініна взяла гору в українському дербі й вийшла у чвертьфінал турніру WTA в Рабаті

Останні новини