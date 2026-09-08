Калініна не зуміла вийти у чвертьфінал парного розряду US Open

Ангеліна Калініна (на передньому плані) і Анна Бондар

Українська тенісистка Ангеліна Калініна разом із угоркою Анною Бондар поступилися в матчі 1/8 фіналу парного розряду US Open дев'ятому сіяному дуету Ерін Раутліфф (Нова Зеландія)/Алділа Сутджіаді (Індонезія).

Гра тривала 1 годину 56 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 6:4, 2:6.

За поєдинок Калініна і Бондар 5 разів подали навиліт, зробили 8 подвійних помилок та 6 брейків. Їхні суперниці виконали 1 ейс, зробили 1 помилку на подачі та 5 брейків.

US Open – Grand Slam

Нью-Йорк, США, хард

Призовий фонд: $54,000,000

1/8 фіналу парного розряду, 7 вересня

Ангеліна Калініна (Україна)/Анна Бондар (Угорщина) – Ерін Раутліфф (Нова Зеландія)/Алділа Сутджіаді (Індонезія) 2:6, 6:4, 2:6

Калініна втретє за кар'єру зіграла в 1/8 фіналу парного розряду на турнірах Grand Slam. Проходити до чвертьфінал їй жодного разу не вдавалося.

Нагадаємо, що напередодні завершила боротьбу в 1/8 фіналу одиночного розряду US Open Марта Костюк.