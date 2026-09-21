Калініна: У збірній України почуваюся суперкомфортно

Українська тенісистка Ангеліна Калініна розповіла про виклик до національної збірної на фінальний раунд Кубку Біллі Джин Кінг та оцінила атмосферу, яка панує в команді.

Слова спортсменки наводить Sport.ua.

Калініна лише вдруге в кар'єрі зіграє за збірну України. Вперше це сталося у 2023 році, тоді гравчиня перемогла в обох одиночних зустрічах проти Нідерландів.

"М ені зателефонував капітан команди й запитав, чи готова я грати. Я сказала: "Так". А потім просто чекала на його рішення. І вже на US Open дізналася, що мене взяли до збірної. Звісно, це неймовірне відчуття – бути у збірній України, особливо зараз. Для мене це велика честь – грати за Україну", – поділилася Ангеліна.

Тенісистка оцінила свою готовність до матчів КБДК.

" Найголовніше, що я здорова. Якщо капітан вирішить, що я маю грати, то я завжди готова. Зараз ми граємо в залі – подивимося, як буде. У будь-якому разі я готова грати все, що скажуть, і все, що мені дадуть зіграти".

Калініна підкреслила, що в команді почувається дуже комфортно.

"Ц е лише другий раз, коли я граю за збірну, і можу сказати, що це, мабуть, один із найкрутіших досвідів для мене. Я граю з великим задоволенням, тому що атмосфера чудова, тепла. У нас чудові стосунки, відмінний тренерський склад. Є повне взаєморозуміння й підтримка. Я почуваюся суперкомфортно, попри те, що не так часто була у збірній".

Нагадаємо, що Калініна була довикликана до складу збірної України через травму Марти Костюк та виключення з заявки на КБДК Олександри Олійникової.

Наша команда у чвертьфіналі КБДК 24 вересня зіграє чвертьфінальний матч проти Бельгії. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25-26 вересня, а фінал заплановано на 27 число.