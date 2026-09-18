Костюк програла росіянці у чвертьфіналі турніру у Гвадалахарі

Марта Костюк (10) не зуміла вийти у півфінал турніру серії WTA 1000 у мексиканській Гвадалахарі. У чвертьфіналі змагань перша сіяна українка поступилася "нейтральній" Людмилі Самсоновій (50).

Гра тривала 2 години 30 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 2:6, 5:7.

Початок матчу для Костюк був невдалим, українка програла стартовий гейм на власній подачі, однак швидко зуміла відновити рівновагу. Тенісистки багато помилялися, і в такій грі долю першої партії вирішив єдиний сет-пойнт на подачі "нейтралки", який Марті вдалося реалізувати – 6:4.

Другий сет для нашої тенісистки розпочався ще більш приголомшливими 0:4. Все, що вдалося зробити Костюк – трохи скоротити рахунок, однак кінцівка все ж залишилася за Самсоновою – 2:6. 24 невимушених помилки українки за партію однозначно вказують на причину невдачі.

Майже кожен гейм вирішального сету переходив на "більше-менше". Рівень гри продовжував залишатися низьким, похибки сипались ніби з рогу достатку. Здавалося, що брейк під нуль у шостому геймі має додати Марті впевненості – 4:2, але сталося навпаки. Чергова серія неточностей призвела до загальної поразки - 5:7.

За поєдинок Костюк 3 рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок та 4 брейки. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 6 брейків.

Guadalajara Open presentado por Santander – WTA 500

Гвадалахара, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,206,446

Чвертьфінал, 18 вересня

Марта Костюк (Україна) – Людмила Самсонова (-) 6:4, 2:6, 5:7

Суперниці зустрічалися вп'яте, українка не перемагала жодного разу.

Марта втратила шанс у випадку успіху обійти у світовому рейтингу польку Ігу Швьонтек і вийти на дев'яту позицію.

Нагадаємо, що Костюк через перший номер посіву пропускала перше коло у Гвадалахарі, а перед другим раундом її суперниця, американка Тейлор Таунсенд (98), знялася зі змагань через термінову операцію.