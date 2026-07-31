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Визначено попередні заявки збірних України та Бельгії на чвертьфінал Кубку Біллі Джин Кінг

Станіслав Матусевич — 31 липня 2026, 11:02
Визначено попередні заявки збірних України та Бельгії на чвертьфінал Кубку Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу
Федерація тенісу України

Стали відомі попередні заявки жіночих збірних України та Бельгії з тенісу на чвертьфінальний поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Склад збірної України

  • Еліна Світоліна (10)
  • Марта Костюк (11)
  • Олександра Олійникова (44)
  • Даяна Ястремська (87)
  • Людмила Кіченок (45 місце у парному рейтингу WTA).

Відзначимо відсутність у заявці третьої ракетки України Дар'ї Снігур (43) та парниці Надії Кіченок.

Склад збірної Бельгії

  • Ганне Вандевінкель (91)
  • Єлін Вандромм (128)
  • Грет Міннен (182)
  • Магалі Кемпен (50 місце у парному рейтингу WTA)

Чвертьфінал КБДК між Україною та Бельгією відбудеться 24 вересня. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25-26 вересня, а фінал заплановано на 27 вересня.

Зазначимо, що склади команд за два місяці можуть зазнати змін.

Нагадаємо, що у кваліфікації КБДК у квітні Україна розгромила Польщу з рахунком 4:0.

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