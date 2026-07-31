Визначено попередні заявки збірних України та Бельгії на чвертьфінал Кубку Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу
Федерація тенісу України
Стали відомі попередні заявки жіночих збірних України та Бельгії з тенісу на чвертьфінальний поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг.
Про це повідомляє Великий теніс України.
Склад збірної України
- Еліна Світоліна (10)
- Марта Костюк (11)
- Олександра Олійникова (44)
- Даяна Ястремська (87)
- Людмила Кіченок (45 місце у парному рейтингу WTA).
Відзначимо відсутність у заявці третьої ракетки України Дар'ї Снігур (43) та парниці Надії Кіченок.
Склад збірної Бельгії
- Ганне Вандевінкель (91)
- Єлін Вандромм (128)
- Грет Міннен (182)
- Магалі Кемпен (50 місце у парному рейтингу WTA)
Чвертьфінал КБДК між Україною та Бельгією відбудеться 24 вересня. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25-26 вересня, а фінал заплановано на 27 вересня.
Зазначимо, що склади команд за два місяці можуть зазнати змін.
Нагадаємо, що у кваліфікації КБДК у квітні Україна розгромила Польщу з рахунком 4:0.