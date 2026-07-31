Визначено попередні заявки збірних України та Бельгії на чвертьфінал Кубку Біллі Джин Кінг

Стали відомі попередні заявки жіночих збірних України та Бельгії з тенісу на чвертьфінальний поєдинок Кубку Біллі Джин Кінг.

Про це повідомляє Великий теніс України.

Склад збірної України

Еліна Світоліна (10)

Марта Костюк (11)

Олександра Олійникова (44)

Даяна Ястремська (87)

Людмила Кіченок (45 місце у парному рейтингу WTA).

Відзначимо відсутність у заявці третьої ракетки України Дар'ї Снігур (43) та парниці Надії Кіченок.

Склад збірної Бельгії

Ганне Вандевінкель (91)

Єлін Вандромм (128)

Грет Міннен (182)

Магалі Кемпен (50 місце у парному рейтингу WTA)

Чвертьфінал КБДК між Україною та Бельгією відбудеться 24 вересня. Формат зустрічі – дві одиночні гри та парний поєдинок, до двох виграних сетів. Півфінали відбудуться 25-26 вересня, а фінал заплановано на 27 вересня.

Зазначимо, що склади команд за два місяці можуть зазнати змін.

Нагадаємо, що у кваліфікації КБДК у квітні Україна розгромила Польщу з рахунком 4:0.