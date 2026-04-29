Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

Ексросіянка стала потенційною суперницею Костюк у півфіналі турніру в Мадриді

Станіслав Матусевич — 29 квітня 2026, 16:05
Анастасія Потапова
Instagram

Ексросіянка, а нині представниця Австрії Анастасія Потапова (56) стала третьою півфіналісткою турніру серії WTA 1000 в Мадриді, обігравши у чвертьфіналі чешку Кароліну Плішкову (197).

Гра тривала 1 годину 57 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:7(4), 6:3.

Поєдинок міг закінчитися у двох партіях, проте у другому сеті Потапова не реалізувала три матч-пойнти на власній подачі, а потім програла тай-брейк. На вирішальну партію сил у 34-річної чешки не залишилося.

Mutua Madrid Open WTA 1000
Мадрид, Іспанія, грунт
Призовий фонд: €8,235,540
Чвертьфінал, 29 квітня

Анастасія Потапова (Австрія) – Кароліна Плішкова (Чехія) 6:1, 6:7(4), 6:3

Суперниці зустрічалися вдруге, кожна має по одній перемозі. У півфіналі змагань Потапова зіграє проти сильнішої в матчі між Мартою Костюк (23, Україна) та Ліндою Носковою (13, Чехія).

Нагадаємо, Потапова змінила громадянство на австрійське у грудні минулого року.

Анонс чвертьфінального матчу в Мадриді між Мартою Костюк і Ліндою Носковою доступний на сайті "Чемпіон".

Останні новини