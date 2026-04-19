Костюк проти Подрез в Руані: анонс першого в історії українського фіналу турніру WTA

Все колись відбувається вперше. У неділю, 19 квітня, пройде дебютний фінал турніру рівня WTA 250 за участю двох українок: Марта Костюк зустрінеться з Веронікою Подрез у французькому Руані.

Поточного року один український фінал уже був зіграний. На початку березня Ангеліна Калініна перемогла Олександру Олійникову в Анталії. Однак то були змагання категорії 125, які носять статус челенджера, хоч і проходять під егідою WTA, а не ITF.

Турнір у Руані за останні два роки стає дуже гостинним для наших тенісисток. Торік тут перший титул за два роки здобула Еліна Світоліна, зараз чемпіонкою точно стане інша українка.

Про них і поговоримо.

Талант, що повною мірою поки не розкрився

З підзаголовку одразу ясно, про кого піде мова. Адже шалений тенісний талант Марти Костюк давно відомий і в Україні, і далеко за її межами. Однак киянці скоро виповниться 24 роки, а розсипом трофеїв вона похвалитися досі не може. Єдиним титулом Марти залишається перемога на турнірі WTA 250 в американському Остіні, яка сталася більш ніж три роки тому.

З одного боку, це краще, ніж у Даяни Ястремської, чия остання звитяга датована 2019-м, з іншого – хотілося б, м'яко кажучи, більшого.

В чому полягає головна проблема Марти, зрозуміло. Талант талантом, однак на одному природному дарі видатними спортсменами (і представниками інших професій) не стають. До нього потрібні відповідна працелюбність, цілеспрямованість, ментальна стабільність.

З цими рисами у Костюк не все добре, тому навіть до топ-15 світового рейтингу їй поки підійматися не доводилося. При цьому її потенціал є значно вищим.

Початок нинішнього року дав привід для оптимізму. Марта по-справжньому класно провела "п'ятисотник" в австралійському Брісбені, перемогла там трьох представниць топ-10, і лише у фіналі поступилася "нейтральній" першій ракетці світу Сабалєнці.

Найбільше радувала гра Костюк. Вона виглядала значно стабільнішою, ніж ми звикли бачити, показувала яскравий атакувальний теніс. На Australian Open Марта навіть вважалася однією з тіньових фавориток.

Проте травма у першому колі поставила під сумнів прогрес українки. Лікування розірваної зв'язки ноги зайняло півтора місяці, а після повернення на корт на великих турнірах в Індіан-Веллсі та Маямі шлях Костюк неодмінно заступала в третьому колі Єлена Рибакіна. Протиотрути проти високих потужних тенісисток Марта поки не знайшла.

Далі у складі збірної України Костюк впевнено обіграла польку Лінетт у Кубку Біллі Джин Кінг. Після чого здивувала своїм рішенням.

Справа в тому, що Марта з червня 2024 року не виступала на турнірах нижче категорії WTA 500. Тоді у Ноттінгемі на траві вона одразу програла іншій українці, Дар'ї Снігур.

І ось тепер приїхала в Руан. Рішення логічне, адже якщо не дуже виходить з успіхами на більш статусних змаганнях, іноді потрібно, як то кажуть, "тренуватися на кішках". Еліна Світоліна рік тому, після титулу в Руані, видала вражаючу серію на ґрунті. Моральний підйом в індивідуальних видах спорту взагалі є вкрай важливим, а в жіночому тенісі – особливо.

Костюк вперше у кар'єрі отримала перший номер посіву. Попри значну перевагу в класі над іншими суперницями, її шлях до фіналу не виявився простим.

У першому колі француженка Паррі не принесла серйозних проблем. А ось дві американки – Кеті Макнеллі та Енн Лі – мали шанси не пустити Марту до вирішальних матчів. Перша з них впевнено виграла стартовий сет, і лише після цього українка прокинулася і забрала дві наступні партії.

Проти Лі Костюк вела 6:0, 2:0, і тут ніби сама заснула. Купа невимушених помилок повернула Енн до гри, і доля виходу до півфіналу вирішувалася у нервовій третій партії. Все ж, клас Марти дався взнаки.

Півфінал проти ветеранки німецького тенісу, 38-річної Татьяни Марії, виявився легкою прогулянкою. Нарешті українка провела всю зустріч на одному диханні, раз за разом розбираючись із різаними ударами, які Марія викидає і справа, і зліва. Рівень техніки Костюк це дозволяє.

Тепер на Марту очікує фінал проти головної сенсації всього турніру.

Фантастичний прорив Вероніки Подрез

До турніру в Руані чимало читачів могли навіть ніколи не чути прізвища Подрез. Тому коротко розповімо про її тенісний шлях.

Народилася Вероніка 11 січня 2007 року в Новій Каховці, тож є землячкою Ангеліни Калініної. У 2012-му сім'я Подрез переїхала до Франції й саме там у віці 8 років дівчина вперше взяла до рук ракетку. Все починалося зі стукання м'ячем об стінку, гри на безкоштовних кортах з батьками.

Через кілька місяців батько Василь вирішив влаштувати доньку до тенісного клубу для занять, однак його шокували відповіддю, що в них немає й близько дітей рівня тенісу Вероніки. Все ж підходящий клуб вдалося знайти, і вже у віці 9 років дівчина виграла національний чемпіонат Франції у своїй категорії.

Варто зазначити, що Подрез мало виступала в юніорських змаганнях, зосередивши свою увагу на перехід у професіонали, як тільки це стало можливим за віком та рівнем гри.

Пояснюється це просто: юніори за свої виступи не отримують призових. Сім'я Вероніки не є надто заможною, тож для власного розвитку тенісистка мала сама заробляти певні кошти. Наприклад, Подрез нерідко запрошують на спаринги в різні клуби Франції, доводилося їй бувати навіть на Ролан Гаррос.

На професійних же турнірах великих досягнень у Вероніки не було. 19 років для жіночого тенісу – це вік, коли спортсменка вже має про себе голосно заявляти, якщо прагне до вершин. А до минулої осені найкращим досягненням дівчини була перемога на 25-тисячнику ще у 2023-му. В рейтингу ж вдавалося лише заходити в кінець четвертої сотні.

У жовтні 2025 року Подрез виграла значно більш серйозний турнір, 60-тисячник у Пуатьє. Той сезон молода тенісистка закінчила на 288 місці світового рейтингу.

Початок 2026-го був непоганим, прогрес продовжувався. Вероніка стала переможницею 30-тисячника у Гаазі та впритул підібралася до топ-200. Однак три останні турніри ITF перед приїздом до Руана вона неодмінно закінчувала у другому колі.

Свій перший в житті турнір рівня WTA 250 Подрез як 209 ракетка світу починала у кваліфікації. Японку Коборі та чешку Шалкову (123 номер рейтингу, до речі) українка легко обігравала, презентувавши кожній по "бублику". Вихід в основну сітку вже виглядав чималим успіхом.

Далі почалася якась магія.

В першому колі основи Подрез віддала лише три гейми екстретій ракетці світу, чемпіонці US Open-2017 американці Стівенс. Так, Слоан зараз знаходиться у шостій сотні рейтингу, переживає непрості часи, але розгром став серйозною несподіванкою.

Здавалося, що 41 ракетка світу, італійка Коччаретто, гроза Коко Гофф, завершить казку українки. Елізабетта на ґрунті прекрасно вміє чіплятися, витягувати важкі м'ячі та сама контратакувати. Проте гра виявилася абсолютно рівною, а у вирішальні моменти третьої партії саме Подрез виявилася холоднокровнішою за набагато досвідченішу опонентку.

У чвертьфіналі головним побоюванням був фізичний стан нашої спортсменки, адже більш ніж дві з половиною годин боротьби з Коччаретто могли накласти відбиток на наступну гру. Подрез розвіяла всі сумніви, без варіантів розбивши схожу на неї саму за атакувальним стилем британку Бултер.

Дві дебютні перемоги над представницями топ-100 на першому в житті турнірі WTA! Чи може щось бути краще?

Може. Друга сіяна румунка Кирстя знялася перед півфінальним поєдинком, подарувавши Вероніці перепустку до вирішального матчу, а заразом місце серед 150 найкращих тенісисток планети з наступного тижня.

І ось тепер на черзі український фінал.

Коефіцієнти букмекерів

З визначенням фаворита пари жодних питань бути не може. На першу сіяну можна поставити з коефіцієнтом 1.12. Чергова сенсація від Подрез розцінюється цифрою 6.00.

Нічого дивного тут немає, враховуючи різницю в рейтингу, досвіді і ще в багатьох нюансах. Двох представниць топ-100 Подрез уже обіграла, та все ж Костюк – це трохи інший рівень.

Марта представляє не третій, а другий ешелон світового тенісу, з претензіями на прорив до еліти. Таких суперниць у Вероніки не було ані на цьому турнірі, ані взагалі у житті.

Проте все колись відбувається вперше, з цього ми починали анонс.

Де дивитися матч Костюк – Подрез

Фінальний матч турніру серії WTA 250 в Руані відбудеться 19 квітня о 16:30 за київським часом. Трансляцію поєдинку українськими телеканалами не заплановано.