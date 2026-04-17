Казка продовжується: Подрез вийшла у півфінал свого першого турніру WTA 250

Станіслав Матусевич — 17 квітня 2026, 18:03
Вероніка Подрез
btu.org.ua

19-річна українська тенісистка Вероніка Подрез (209) створила чергову несподіванку, обігравши у чвертьфіналі дебютного для себе турніру серії WTA 250 у французькому Руані британку Кеті Бултер (64).

Гра тривала 1 годину 17 хвилин і завершилася з рахунком 6:4, 6:1.

За поєдинок Подрез 1 раз подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки і 8 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 4 брейки.

Open Capfinances Rouen Métropole Rouen WTA 250
Руан, Франція, ґрунт (зал)
Призовий фонд: $283,347
Чвертьфінал, 17 квітня

Вероніка Подрез (Україна) Кеті Бултер (Велика Британія) 6:4, 6:1

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі українка зіграє проти пеерможниці матчу між Анною Бондар (65, Угорщина) та другою сіяною Сораною Кирстею (26, Румунія).

Нагадаємо, що на турнірі в Руані Вероніка Подрез подолала кваліфікацію, в першому колі основної сітки розгромила екстретю ракетку світу Слоан Стівенс (552, США), а в другому раунді впоралася з італійкою Елізабеттою Коччаретто (41).

