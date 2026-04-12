19-річна Подрез вперше пробилася в основну сітку турніру WTA 250

19-річна Вероніка Подрез (206) легко виграла у фіналі кваліфікації турніру серії WTA 250 у французькому Руані. Українка розгромила чешку Домініку Шалкову (124).

Гра тривала 51 хвилину і завершилася з рахунком 6:0, 6:4.

За поєдинок Подрез 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця виконала 2 ейсм, зробила 2 помилки на подачі та 1 брейк.

Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250

Руан, Франція, грунт (зал)

Призовий фонд: $283,347

Фінал кваліфікації, 12 квітня

Вероніка Подрез (Україна) – Домініка Шалкова (Чехія) 6:0, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. Хто стане суперницею Подрез у її першому в кар'єрі матчі в основній сітці змагання рівня WTA 250, визначиться після завершення всіх матчів кваліфікації.

Окрім Вероніки, в Руані виступлять також Марта Костюк (27) та Олександра Олійникова (68), які вже отримали стартових суперниць.

Нагадаємо, що напередодні у півфіналі кваліфікації Подрез так само легко здолала японку Момоко Коборі (422).