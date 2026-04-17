Костюк – про вихід у півфінал в Руані: Дякую Богу за цю перемогу

Станіслав Матусевич — 17 квітня 2026, 23:29
Друга ракетка України Марта Костюк (28) прокоментувала непросту перемогу над американкою Енн Лі (36) у чвертьфіналі турніру серії WTA 250 у французькому Руані.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

можу тільки подякувати Богові за цю перемогу. У третьому сеті все було дуже близько. Я почала матч дуже добре і хотіла діяти агресивно, але, знаєте, коли ти стартуєш так впевнено, неможливо провести весь матч ідеально.

У якийсь момент я почала трохи нервувати і відчула, що почала грати в той теніс, який зручний моїй суперниці. Вона до цього адаптувалася, а я не встигла вчасно внести зміни. Тому матч дійшов до третього сету.

Але я дуже рада перемозі сьогодні. Для мене це був великий камбек – насамперед у психологічному плані, не стільки за рахунком, скільки в голові. І я дуже рада вийти в півфінал", – сказала Костюк.

У півфіналі, який відбудеться 18 квітня о 16:30 за київським часом, Марта зіграє проти 38-річної німкені Татьяни Марії (63).

Нагадаємо, що в першому колі змагань Костюк обіграла француженку Діан Паррі (100), а в другому раунді була сильнішою за американку Кеті Макнеллі (71).

