Костюк – про вихід у півфінал в Руані: Дякую Богу за цю перемогу

Друга ракетка України Марта Костюк (28) прокоментувала непросту перемогу над американкою Енн Лі (36) у чвертьфіналі турніру серії WTA 250 у французькому Руані.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

"Я можу тільки подякувати Богові за цю перемогу. У третьому сеті все було дуже близько. Я почала матч дуже добре і хотіла діяти агресивно, але, знаєте, коли ти стартуєш так впевнено, неможливо провести весь матч ідеально.

У якийсь момент я почала трохи нервувати і відчула, що почала грати в той теніс, який зручний моїй суперниці. Вона до цього адаптувалася, а я не встигла вчасно внести зміни. Тому матч дійшов до третього сету.

Але я дуже рада перемозі сьогодні. Для мене це був великий камбек – насамперед у психологічному плані, не стільки за рахунком, скільки в голові. І я дуже рада вийти в півфінал", – сказала Костюк.