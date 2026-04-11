Подрез легко виграла перший у кар'єрі поєдинок турніру рівня WTA 250

Станіслав Матусевич — 11 квітня 2026, 20:38
Вероніка Подрез
Вероніка Подрез (206) впевнено перемогла у дебютному для себе матчі кваліфікації турніру рівня WTA 250. Сталося це у французькому Руані. У півфіналі кваліфікації 19-річна українка розгромила японку Момоко Коборі (422).

Гра тривала лише 43 хвилини і завершилася з рахунком 6:0, 6:3.

За поєдинок Подрез 4 рази подала навиліт, зробила 3 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 4 помилки на подачі та 1 брейк.

Open Capfinances Rouen Métropole WTA 250
Руан, Франція, грунт (зал)
Призовий фонд: $283,347
Півфінал кваліфікації, 11 квітня

Вероніка Подрез (Україна) – Момоко Коборі (Японія) 6:0, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. У фіналі кваліфікації Подрез зіграє проти Домініки Шалкової (124, Чехія).

Нагадаємо, що в основній сітці турніру в Руані зіграють Марта Костюк та Олександра Олійникова. Українки вже отримали перших суперниць.

