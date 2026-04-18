Костюк легко обіграла німецьку ветеранку і вийшла у фінал турніру в Руані

Марта Костюк (28) зіграє в фіналі турніру серії WTA 250 у французькому Руані. Лідерка посіву у півфінальному матчі не залишила шансів 38-річній німкені Татьяні Марії (63).

Гра тривала одну годину і завершилася з рахунком 6:3, 6:0.

На відміну від двох попередніх матчів, у півфіналі Марта була сконцентрованою від початку зустрічі. Єдині брейкпойнти в матчі Марія мала у першому геймі на подачі Костюк. Українці вдалося їх відіграти, а, починаючи з рахунку 2:2, її перевага на корті була абсолютною.

З наступних 11 геймів Марта забрала 10 і заслужено стала першою фіналісткою турніру в Руані.

За поєдинок Костюк 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця мала також 2 ейси та 2 помилки на подачі, однак не реалізувала жодного з 4 брейк-пойнтів.

Огляд матчу

Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250

Руан, Франція, грунт (зал)

Призовий фонд: $283,347

Півфінал, 18 квітня

Марта Костюк (Україна) – Татьяна Марія (Німеччина) 6:3, 6:0

Суперниці зустрічалися втретє, українка не поступалася. У вирішальному матчі змагань Костюк зіграє проти переможниці матчу між Веронікою Подрез (209, Україна) та Сораною Кирстею (26, Румунія).

Марта проведе свій п'ятий фінал рівня WTA, в якому побореться за другий титул. Перший датовано ще лютим 2023 року, сталося це в американському Остіні.

Нагадаємо, що в першому колі змагань Костюк обіграла француженку Діан Паррі (100), у другому раунді була сильнішою за американку Кеті Макнеллі (71), а у чвертьфіналі здолала іншу представницю США Енн Лі (36).