18-річна Подрез здобула найбільший титул у своїй кар'єрі

18-річна Вероніка Подрез (427) стала чемпіонкою турніру серії ITF W75, що проходив у французькому Пуатьє. У фіналі змагань українка обіграла третю сіяну представницю Португалії Франсішку Жорже (236).

Гра тривала дві години 11 хвилин і завершилася з рахунком 7:5, 2:6, 6:4.

Після невдачі у другій партії Вероніка програвала 1:3 у вирішальному сеті, але змогла переломити хід подій на корті.

Подрез за гру не подавала навиліт, зробила 13 (!) подвійних помилок та 7 брейків. На рахунку її суперниці 3 ейси, жодної помилки на подачі та 7 брейків.

ITF W75, Poitiers

Пуатьє, Франція, хард (зал)

Призовий фонд: $60,000

Фінал, 26 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Франсішка Жорже (Португалія) 7:5, 2:6, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися.

Подрез провела десятий фінал турнірів ITF у своїй кар'єрі і здобула сьомий титул, причому перший вище рівня W25. Наступного тижня Вероніка встановить свій персональний рекорд у рейтингу WTA, піднявшись в район 315-317 місця (точний рядок назвати неможливо до закінчення фіналів усіх турнірів ITF 26 жовтня).

Попередньою найвищою позицією молодої українки в рейтингу була 384-та.

Нагадаємо, що у першому колі турніру в Пуатьє Подрез розгромила Седу Баслілар (1037, Франція), у другому була сильнішою за Мію Рістич (270, Сербія), а у чвертьфіналі переграла Вендулу Вальдманнову (366, Чехія). У півфіналі Вероніка здолала першу сіяну американку Клерві Нгунуе (178).