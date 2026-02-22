Подрез здобула титул на турнірі ITF у Нідерландах
Вероніка Подрез (233) стала переможницею турніру серії ITF W35 у нідерландській Гаазі. Перша сіяна змагань у вирішальному матчі змагань впевнено обіграла бельгійку Клару Власселар (753).
Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.
За поєдинок Подрез 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 1 брейк.
Вероніка Подрез (Україна) – Клара Власселар (Бельгія) 6:3, 6:3
Суперниці раніше не зустрічалися.
Українська тенісистка зіграла 12 вирішальний матч на змаганнях ITF та здобула 8 титул.
Нагадаємо, що на старті турніру в Гаазі Подрез розгромила британку Аллегру Корпанець Девіс (995), у другому раунді нідерландка Ісіз ван ден Брук (483) відмовилася від поєдинку з українкою. У чвертьфіналі українка легко розібралася з іще однією нідерландкою Марі Векерле (571, Нідерланди), а в півфіналі не залишила шансів "нейтральній" Кірі Павловій (387).