Подрез здобула титул на турнірі ITF у Нідерландах

Станіслав Матусевич — 22 лютого 2026, 14:45
Вероніка Подрез (233) стала переможницею турніру серії ITF W35 у нідерландській Гаазі. Перша сіяна змагань у вирішальному матчі змагань впевнено обіграла бельгійку Клару Власселар (753).

Матч тривав 1 годину 14 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:3.

За поєдинок Подрез 2 рази подала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 4 брейки. Її суперниця виконала 5 ейсів, 1 раз помилилася на подачі та зробила 1 брейк.

ITF W35, The Hague
Гаага, Нідерланди, хард (зал)
Призовий фонд: $30,000
Фінал, 22 лютого

Вероніка Подрез (Україна) – Клара Власселар (Бельгія) 6:3, 6:3

Суперниці раніше не зустрічалися. 

Українська тенісистка зіграла 12 вирішальний матч на змаганнях ITF та здобула 8 титул.

Нагадаємо, що на старті турніру в Гаазі Подрез розгромила британку Аллегру Корпанець Девіс (995), у другому раунді нідерландка Ісіз ван ден Брук (483) відмовилася від поєдинку з українкою. У чвертьфіналі українка легко розібралася з іще однією нідерландкою Марі Векерле (571, Нідерланди), а в півфіналі не залишила шансів "нейтральній" Кірі Павловій (387).

