Подрез сенсаційно обіграла сьому сіяну і вийшла в дебютний чвертьфінал турніру WTA 250

Вероніка Подрез (209) пробилася до чвертьфіналу свого дебютного турніру серії WTA 250. У другому колі змагань у французькому Ліоні українка дотиснула сьому сіяну італійку Елізабетту Коччаретто (41).

Гра тривала 2 години 41 хвилину і завершилася з рахунком 7:6(5), 4:6, 6:4.

У першій партії Подрез вдалося відіграти три сет-пойнти суперниці, перевести гру на тай-брейк і в боротьбі забрати його.

Другий сет проходив за переваги Коччаретто, італійка повела 5:1, проте Вероніці вдалося скоротити рахунок до 4:5. У наступному геймі Подрез мала два брейк-пойнти на прийомі, на жаль, реалізувати їх не вдалося – 4:6.

У вирішальній партії у рівній грі нашій тенісистці все ж вдалося вирвати перемогу – 6:4.

За поєдинок Подрез 7 разів подала навиліт, зробила 8 подвійних помилок і 7 брейків. Її суперниця виконала 1 ейс, зробила 6 помилок на подачі та 6 брейків.

Open Capfinances Rouen Métropole Rouen – WTA 250

Руан, Франція, ґрунт (зал)

Призовий фонд: $283,347

Друге коло, 16 квітня

Вероніка Подрез (Україна) – Елізабетта Коччаретто (Італія) 7:6(5), 4:6, 6:4

Суперниці раніше не зустрічалися. У чвертьфіналі українка зіграє проти британки Кеті Бултер (64).

З наступного тижня Подрез уперше в кар'єрі потрапить до топ-200 світового рейтингу.

Нагадаємо, що на турнірі в Руані Вероніка Подрез подолала кваліфікацію, а в першому колі основної сітки розгромила екстретю ракетку світу Слоан Стівенс (552, США).