Костюк успішно стартувала на турнірі, який минулого року виграла Світоліна

Марта Костюк (28) впевнено вийшла у друге коло турніру серії WTA 250 у французькому Руані. Перша сіяна у стартовому матчі розібралася з господаркою кортів Діан Паррі (100).

Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:4.

Перша партію пройшла з великою перевагою Марти, а ось у другій вона одразу віддала свою подачу. Втім, починаючи з 1:3, все стало на свої місця й фаворитка здобула заслужену перемогу.

За поєдинок Костюк 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 2 брейки.

Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250

Руан, Франція, грунт (зал)

Призовий фонд: $283,347

Перше коло, 14 квітня

Суперниці зустрічалися вчетверте, українка неодмінно перемагала. У наступному колі змагань Костюк зіграє з сильнішою в матчі між американками Кеті Макнеллі (71) та Кеті Волинець (89).

Марта вперше за майже два роки виступає на турнірі категорії WTA 250. Минулого сезону змагання в Руані виграла Еліна Світоліна.

Нагадаємо, що у друге коло змагань в Руані вийшла інша українка, Вероніка Подрез, яка здолала екстретю ракетку світу Слоан Стівенс (552, США).