Костюк успішно стартувала на турнірі, який минулого року виграла Світоліна
Марта Костюк (28) впевнено вийшла у друге коло турніру серії WTA 250 у французькому Руані. Перша сіяна у стартовому матчі розібралася з господаркою кортів Діан Паррі (100).
Гра тривала 1 годину 18 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:4.
Перша партію пройшла з великою перевагою Марти, а ось у другій вона одразу віддала свою подачу. Втім, починаючи з 1:3, все стало на свої місця й фаворитка здобула заслужену перемогу.
За поєдинок Костюк 2 рази подала навиліт, зробила 2 подвійні помилки та 5 брейків. Її суперниця не виконувала ейсів, зробила 6 помилок на подачі та 2 брейки.
Суперниці зустрічалися вчетверте, українка неодмінно перемагала. У наступному колі змагань Костюк зіграє з сильнішою в матчі між американками Кеті Макнеллі (71) та Кеті Волинець (89).
Марта вперше за майже два роки виступає на турнірі категорії WTA 250. Минулого сезону змагання в Руані виграла Еліна Світоліна.
Нагадаємо, що у друге коло змагань в Руані вийшла інша українка, Вероніка Подрез, яка здолала екстретю ракетку світу Слоан Стівенс (552, США).