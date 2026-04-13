Подрез здобула дебютну перемогу на турнірі серії WTA 250, розгромивши чемпіонку US Open-2017
Вероніка Подрез
19-річна Вероніка Подрез (206) виграла свій дебютний матч на турнірі серії WTA 250.
Так, у французькому Руані українка перемогла американку Слоун Стівенс (552), екстретю ракетку світу, яка була переможницею Відкритого чемпіонату США у 2017 році.
Зустріч, яка тривала 1 годину 11 хвилин, завершилася впевненою перемогою Вероніки 6:2, 6:1.
Open Capfinances Rouen Métropole – WTA 250
Руан, Франція, грунт (зал)
Призовий фонд: $283,347
1/16 фіналу
Слоун Стівенс (США) – Вероніка Подрез (Україна) 2:6, 1:6
Окрім Вероніки, в Руані виступлять також Марта Костюк (27) та Олександра Олійникова (68), які вже отримали стартових суперниць.