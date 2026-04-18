Костюк – про свій виступ у Руані: Дуже рада знову опинитися у фіналі

Українська тенісистка Марта Костюк (28) поділилася емоціями від виходу в фінал турніру серії WTA 250 у французькому Руані після впевненої перемоги над німкенею Татьяною Марією (63).

Слова спортсменки наводить Великий теніс України.

"Я вже двічі грала з Татьяною на харді, і думаю, сьогодні я діяла дуже агресивно, а її різані не збивали мій ритм. Розумію, що для багатьох тенісисток проти неї грати непросто, особливо на траві.

Сьогодні ми вперше зустрілися на ґрунті, і це було зовсім не легко, особливо на початку. Розіграші виходили затяжними, потрібно було багато працювати ногами. Тому, можливо, за рахунком здається, що матч пройшов легко, але насправді це точно не так", – сказала Костюк.