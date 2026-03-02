Успіхи Марусяка, рекордна серія Превца, історичний старт у двоборстві. Підсумки лижного вікенду

Стрибки з трампліна

Старти тижня:

Субота, 28 лютого

Бад Міттерндорф (Австрія), HS 235, особистий польотний турнір

Неділя, 1 березня

Бад Міттерндорф (Австрія), HS 235, особистий польотний турнір

Невдача та везіння Марусяка у Бад Міттерндорфі

Стрибуни з трампліна після Олімпіади-2026 та майже двотижневого відпочинку відправилися на польотний етап у Бад Міттерндорфі. Гігантський трамплін – це те, чого українські фанати стрибків з трампліна завжди чекають з нетерпінням, зважаючи на реноме Євгена Марусяка як прекрасного польотчика.

Тим більше, із "Кульмом" у лідера збірної України пов'язані особливі спогади. Саме тут три роки тому він вперше гучно заявив про себе, в рамках одного вікенду на Кубку світу раптово перетворившись із статиста на серйозну бойову одиницю на Кубку світу.

Цього разу спершу нічого не віщувало вдалих виступів Євгена у Бад Міттерндорфі – у обох п'ятничних тренуваннях він виступив слабко. Здавалося, що навіть проходження до основних змагань буде за щастя. Проте у самій кваліфікації Марусяк додав, посівши 27 місце.

Євген Марусяк Skijumping.pl

У суботньому особистому турнірі Євген був у боротьбі за очки, проте українцеві дуже не пощастило: він посів образливе 31 місце, відставши від залікової зони всього на 0,9 бала. Можна лише картати себе за неохайне приземлення та низькі оцінки за стиль.

Проте в неділю пані Фортуна повернула Марусяку борг. Цього разу він посів у першій спробі саме 30 місце, випередивши Джованні Брезадолу всього на 0,7 бала. І своїм шансом українець скористався сповна. У другій спробі він видав свій беззаперечно найкращий стрибок за вікенд (219 метрів) і зумів у підсумку фінішувати 25-м. Чисто за другою спробою у Євгена був взагалі 19-й результат.

25 місце – повторення найкращого результату для Марусяка у поточному сезоні. Проте будемо сподіватися, що подальші етапи – особливо, Вікерсунд і Планіца – принесуть лідеру збірної України більш вагомі успіхи. Він здатен їх добиватися, особливо в умовах зустрічного вітру, який нарешті з'явився у Бад Міттерндорфі в неділю. Критично важлива складова успіху для Марусяка, якої так не вистачало під час Олімпіади.

Євген Марусяк Skijumping.pl

Що стосується другого номера збірної України, Віталія Калініченка, то він підібрати ключі до "Кульма" так і не зумів. У тренуваннях він був одним із аутсайдерів, не зумів Віталій здійснити крок уперед і у кваліфікаціях, де двічі не потрапив навіть у топ-50.

Превц повторив рекордну переможну серію

Етап у Бад Міттерндорфі завершився переможним дублем Домена Превца. Недільний тріумф став для нього шостим поспіль на Кубку світу – він повторив рекордні переможні серії, які встановлювали Янне Ахонен, Матті Хаутамякі, Грегор Шліренцауер, Томас Моргенштерн і Рьою Кобаясі.

Наступного вікенду в Лахті словенець може стати одноосібним рекордсменом, проте зробити це буде не так і просто. Специфічний трамплін у Лахті підходить Превцу значно гірше, ніж польотна споруда в Бад Міттерндорфі. Та й п'ятничний турнір, який замінятиме скасований старт у Руці, відбудеться лише в одну спробу. Дуже багато факторів, які сприятимуть перериванню переможної серії.

При цьому, з усіх 6 рекордних серій із 6 перемог на Кубку світу саме серія Домена найбільш вражаюча. Сумарно в своїх 6 виграних стартах він привіз найближчим переслідувачам 105,2 бала – значно більше, ніж будь-хто із 5 попередніх авторів рекордних серій.

Суботній успіх Превца означав, що тепер у нього в активі є перемоги на всіх 4 діючих польотних трамплінах – окрім нього, таким досягненням може похвалитися лише Штефан Крафт. Ба більше: в другій спробі недільного турніру Домен стрибнув на 245,5 метра – оновлення рекорду "Кульма", який до цього належав його старшому брату Петеру. Таким чином, Превц-молодший наразі є чинним рекордсменом 3 із 4 польотних трамплінів: не підкорився словенцеві (принаймні, поки що) лише рекорд того ж таки Крафта у Вікерсунді.

В неділю Домен вкотре розгромив своїх суперників, випередивши найближчого переслідувача на 24,8 бала. Це вже п'ятий турнір Кубку світу в поточному сезоні, який словенець виграв із перевагою в понад 20 балів. Попереднім, кому підкорялося таке досягнення, був Адам Малиш у сезоні-2000/01. Тоді легендарний поляк 6 разів привозив суперникам понад 20 балів, і у Превца є ще достатньо часу, щоби перевершити і це досягнення.

Варто сказати, що переможна серія Домена цілком могла перерватися у суботу. Тоді після першої спроби з перевагою в 6,5 бала лідирував Штефан Ембахер. Проте втримати лідерство та здобути першу в кар'єрі перемогу на Кубку світу австрійцеві не вдалося – у підсумку він програв Превцу всього 1,1 бала.

В неділю рівної боротьби не вийшло – Ембахер, як уже було сказано вище, програв Превцу 24,8 бала. Проте Штефан знову фінішував другим. Від решти суперників австрієць цього вікенду був на голову сильнішим. У суботу третьому призеру він привіз 30,8 бала, в неділю – 33,4 бала. Попри переможний дубль Превца, на космічному рівні в Бад Міттерндорфі був не один, а два стрибуни.

Штефан Ембахер Skijumping.pl

У суботньому турнірі прекрасно виступив не лише Ембахер, а й уся збірна Австрії. Третім став Йонас Шустер, для якого цей подіум став першим у кар'єрі на Кубку світу. Слідом за ним фінішували ще два австрійці – Даніель Чофеніг і Максімільян Ортнер. Важливий успіх для Чофеніга – по ходу Олімпіади здавалося, що крива його форми валиться у прірву. Що стосується Ортнера, то для нього суботнє 5 місце стало найкращим результатом у поточному сезоні.

У неділю ж австрійці виступили значно гірше – окрім Ембахера ніхто не потрапив у топ-10. Шустер посів лише 22 місце – талановитому австрійцеві стабільності ще дуже не вистачає. А ось зіркові ветерани збірної Австрії двічі провалилися. Мануель Феттнер у п'ятницю взагалі не пройшов кваліфікацію. Після цього єдиним стрибуном, який у поточному сезоні брав участь у всіх особистих стартах Кубку світу, залишився Превц.

У неділю Феттнер замкнув топ-20, проте навряд чи це можна назвати реабілітацією за п'ятничний провал. Штефан Крафт у п'ятницю також був на межі того, щоби пролетіти мимо топ-40 – врятувала лише дискваліфікація Анже Ланішека. У підсумку в двох особистих турнірах легендарний австрієць посів 16 і 29 місця – глибокий спад форми очевидний.

Для збірної Японії весь минулий тиждень був сповнений пригод. Рен Нікайдо після Олімпіади вирішив полетіти додому, проте по дорозі в Європу почалися проблеми. Через поломку літака він не зумів вчасно вилетіти з Токіо. Вже тоді було зрозуміло, що до п'ятничної кваліфікації він не встигне, і суботній турнір відбудеться без його участі.

Рен Нікайдо Skijumping.pl

Зрештою, наступного дня Нікайдо таки зумів вилетіти з Японії, проте до Європи добиратися довелося з пересадкою в Дубаї. Саме тоді, коли Іран почав наносити ракетні та дронові удари по ОАЕ. Всі авіарейси скасували, Рен і досі не може добратися в Європу.

Що стосується Томофумі Наїто, то він у Бад Міттерндорф добратися у суботу ввечері таки зумів, але його лижі – ні. Довелося позичати у француза Жюля Шерве, він схожої з ним комплекції. Вийшло просто феєрично: Наїто в своєму дебютному польотному старті на Кубку світу посів 4 місце, зупинившись у 0,3 бала від подіуму!

Японського ветерана на подіум не пустив Йоханн Андре Форфанг. Важливий успіх для норвежця, у якого напередодні Олімпіади помер батько.

Що стосується Ланішека, то після пропуску суботнього турніру в неділю він став лише 12-м. Не вражав у Бад Міттерндорфі й інший знаний словенський польотчик, Тімі Зайц – 19 і 28 місця.

Тімі Зайц Skijumping.pl

Збірна Німеччини, за виключенням Андреаса Веллінгера, не може занести собі етап у Бад Міттерндорфі в актив. Дворазовий олімпійський чемпіон посів 9 і 5 місця. Враховуючи ще етап у Віллінгені наприкінці січня перед Іграми-2026, Веллінгер потрапляє у топ-10 вже у чотирьох стартах на Кубку світу поспіль – дуже солідна серія як для провального сезону Анді. Схоже, як і у минулому сезоні, свої найкращі результати він починає демонструвати лише під кінець зимової кампанії.

Свіжоспечений олімпійський чемпіон Філіпп Раймунд замкнув топ-6 у суботньому старті, проте провалився в неділю – лише 16 місце. Фелікс Хоффманн знову довів, що з польотами у нього справи кепські – жодного набраного очка за два дні. При чому, в неділю німець навіть не зумів пройти кваліфікацію.

Збірна Польщі за відсутності Кацпера Томасяка виглядала слабко. В суботу взагалі тривалий час існувала загроза того, що в другу спробу не вдасться пробитися нікому з поляків, проте Каміль Стох усе ж протиснувся у топ-30. В неділю польських фанатів потішив Пьотр Жила, який замкнув топ-10. При чому, після першої спроби ветеран узагалі йшов шостим і мав шанси навіть поборотися за подіум.

Продовжує демонструвати непогані результати збірна Фінляндії. В суботу в топ-15 фінішували Антті Аалто і Ніко Кютосахо. Схоже, алкогольний скандал за участі головного тренера команди Ігоря Медведа на команду ніяк не вплинув.

Ніко Кутосахо Skijumping.pl

Ілля Мізерних знову довів невипадковість своїх успіхів на Олімпіаді-2026. У суботу в трайл-раунді він став першим казахом у історії, який подолав позначку в 200 метрів, а наступного дня в кваліфікації суттєво підняв планку національного рекорду – до 219 метрів.

У суботу топ-10 замкнув Кевін Бікнер. Третє потрапляння американця у топ-10 на Кубку світу за кар'єру, при чому, щоразу Бікнер фінішував саме десятим. Був потенціал фінішувати у топ-10 і у Джованні Брезадоли, який у одному з тренувань показав четвертий результат. Проте в змаганнях італійцеві підкорилися лише 28 і 31 місця – саме він став тим невдахою, якого Марусяк у неділю не пустив у другу спробу.

Загальний залік Кубку світу:

Кубок націй:

Гірські лижі

Старти тижня:

П'ятниця, 27 лютого

Сольдеу (Андорра), швидкісний спуск, жінки

Субота, 28 лютого

Сольдеу (Андорра), супергігант, жінки

Гарміш-Партенкірхен (Німеччина), швидкісний спуск, чоловіки

Неділя, 1 березня

Сольдеу (Андорра), супергігант, жінки

Гарміш-Партенкірхен (Німеччина), супергігант - скасовано

Повернення Корінн Сутер, Годжа відірвалася від Робінсон

Головною подією постолімпійського етапу в Сольдеу стало повернення на топ-рівень Корінн Сутер. Весь нинішній олімпійський цикл для зіркової швейцарки вийшов невдалим через розрив хрестоподібної зв'язки коліна. Після того, як у грудні минулого року Сутер зламала стопу під час тренування, сподівань на те, що її повернення на елітний рівень відбудеться у поточному сезоні, практично не залишилося.

Проте у Сольдеу Корінн раптово стала тією, до якої ми звикли в 2019 – 2022 роках. Вона виграла п'ятничний швидкісний спуск, після чого посіла 3 і 4 місця у двох супергігантах. Безумовно, дуже швидкісна та проста з технічної точки зору траса в Сольдеу ідеально підходила Сутер, і немає жодної впевненості в тому, що швейцарка тепер зможе поставити такі результати на потік, проте крок уперед у будь-якому разі було зроблено величезний.

Корінн Сутер Getty Images

Ще однією героїнею етапу стала Емма Айхер, яка покидає Сольдеу з майже ідентичним доробком: перемога, подіум і 4 місце. На жаль для німкені, найгірший з трьох результатів вона показала в швидкісному спуску – там, де їй очки зараз найбільше потрібні: Айхер веде заочну боротьбу з травмованою Ліндсі Вонн за Малий Кубок світу в даунхіллі. Після Сольдеу Еммі потрібно відіграти ще 94 очки за три старти – завдання, яке їй цілком під силу, якщо уникати сходів із дистанції.

Недільний супергігант виграла Соф'я Годжа. Для неї все розпочалося з третього місця в першому тренуванні, після чого вона посіла третє місце й у п'ятничному швидкісному спуску. Траса в Сольдеу для неї була недостатньо складною з технічної точки зору: Соф'я надто багато програла Сутер на швидкісних верхніх ділянках траси.

Супергігант мав дати італійці більше шансів на перемогу, проте італійка в суботу розчарувала, посівши лише 6 місце навіть попри те, що явних помилок не припускалася. Проте в неділю Годжа таки зуміла реабілітуватися, здобувши другу перемогу в сезоні.

Дуже важливий успіх для Соф'ї у контексті боротьби за Малий кришталевий глобус у супергіганті. В суботу Годжа підпустила свою головну конкурентку, Еліс Робінсон, на відстань всього 20 очок – новозеландка в першому супергіганті стала другою. Проте в неділю Еліс показала лише сьомий результат – у підсумку відставання від Годжі стало навіть більшим, ніж було перед етапом у Сольдеу.

Соф'я Годжа Getty Images

Що стосується інших італійок, то продовжує видавати стабільні результати Лаура Піровано, яка тричі фінішувала в топ-10. А ось Федеріка Бріньоне по ходу етапу в Сольдеу знову почала відчувати біль у травмованій нозі. Героїня Олімпіади-2026 пропустила друге контрольне тренування та п'ятничний швидкісний спуск, і виступила лише в двох супергігантах.

Вдалими виступи не назвеш – 15 і 8 місця. Так, у суботу Бріньоне була здатна показати значно вищий результат, проте припустилася двох доволі помітних помилок в середині траси. Чому Федеріка виглядала настільки слабкіше, ніж на Олімпіаді? Причин тут багато. Це і біль у нозі, і непідходяща та недостатньо технічно складна траса. Ну і не варто заперечувати фактор морально-вольових якостей, на яких італійка їхала на домашній Олімпіаді.

До слова, сьогодні Бріньоне оголосила про те, що бере паузу у виступах для того, щоби остаточно залікувати минулорічні травми. Найімовірніше, нинішній сезон для неї завершено. Проте, вочевидь, Федеріка завершила лише сезон, а не кар'єру загалом, хоча такого рішення багато хто чекав.

Федеріка Бріньоне Getty Images

Збірна Австрії солідно провела п'ятничний швидкісний спуск – другою стала Ніна Ортліб, а Корнелія Хюттер замкнула топ-6. Проте обидва супергіганти команда провалила. В суботу одразу 6 австрійок зійшли з дистанції, а найкращим результатом за два старти стало 9 місце тієї ж Ортліб у неділю.

Третьою в неділю стала Кайса Вікхофф Лі. Норвежка, як і Піровано, у поточному сезоні дуже стабільна, проте до подіуму дотягнулася лише вдруге. Непоганий етап провела Естер Ледецька. Вона виграла перше тренування, і фінішувала у топ-20 у всіх трьох гонках. Найкращим результатом для чешки стало четверте місце в суботньому супергіганті.

Бенефіс Швейцарії у Гарміші

Чоловіки після Олімпіади приїхали на швидкісний етап у Гарміш-Партенкірхені. Втім, повноцінно провести його не вдалося – недільний супергігант було скасовано через густий туман. Уже відомо, що скасований старт проведуть у Куршевелі. Це була єдина доступна опція в кінцівці сезону, і нею скористалися.

Останніми роками Гарміш-Партенкірхен перетворився на одну з найбільш проблемних локацій на Кубку світу – скасувань тут стало дуже багато. І ще до цьогорічного етапу ходили розмови про те, що Міжнародна лижна федерація (FIS) розглядає можливість виключення цього етапу з календаря, навіть попри його традиційний статус і високий престиж. Після скасування недільного старту за долю Гарміша, схоже, дійсно варто хвилюватися.

Getty Images

Ну а суботній швидкісний спуск, який провести таки вдалося, завершився бенефісом збірної Швейцарії, яка забрала всі три місця на подіумі. Перемогу здобув Марко Одерматт, який усього на 0,04 секунди випередив молодого Алексі Монне. Лідер загального заліку ледь не поплатився за те, що не кращим чином пройшов верхню частину траси.

Як би там не було, ця перемога для Одерматта стала історичною, 54-ю в кар'єрі на Кубку світу. За цим показником він зрівнявся з легендарним Херманном Маєром і тепер ділить з ним третє місце в історії. Другим із 67 перемогами йде Марсель Хіршер, і, зважаючи на темпи Марко, наздогнати його до кінця наступного сезону – цілком реальне завдання.

Для Рогентена третє місце стало першим подіумом у поточному сезоні. Міг поборотися за перемогу і ще один швейцарець, Франьо Фон Алльмен. Проте груба помилка в середині траси відкинула героя Олімпіади-2026 аж на шосте місце.

Франьо Фон Алльмен Getty Images

Четверте місце розділили Джованні Францоні та Вінсент Кріхмайр. Італієць виграв перше контрольне тренування на "Кандахарі", проте в другому зійшов із дистанції та дивом зумів уникнути важких травм. Імовірно, впевненості в своїх силах Джованні під час гонки трохи бракувало.

Розчарував ще один зірковий італієць, Домінік Паріс. Доволі несподівано він невдало пройшов швидкісну нижню ділянку траси, та у підсумку посів лише дев'яте місце.

Загальний залік Кубку світу (чоловіки):

Загальний залік Кубку світу (жінки):

Лижні гонки

Старти тижня:

Субота, 28 лютого

Фалун (Швеція), спринт, вільний стиль, чоловіки/жінки

Неділя, 1 березня

Фалун (Швеція), скіатлон, 20 км, чоловіки

Фалун (Швеція), скіатлон, 20 км, жінки

Клебо оформив переможний дубль у Фалуні

Постолімпійський етап Кубку світу в Фалуні прогнозовано зібрав доволі скромний склад учасників. Не допомогло навіть те, що гонщикам давали шанс познайомитися з трасами наступного чемпіонату світу. Все ж, коли йдеться про класичну трасу, яка щороку приймає етапи Кубку світу, цей аргумент звучить не дуже переконливо. Навіть для господарів: не виступили у Фалуні Едвін Ангер, Вільям Поромя і Альвар Мюльбак. Останній в неділю біг легендарний марафон Васалоппет, а Поромя і Ангер відновлювалися після хвороб, які підхопили на Олімпіаді та одразу після неї.

Окрім цього, у Фалуні ми також не побачили Еміля Іверсена, який захворів буквально напередодні старту, лідера збірної Фінляндії Іво Нісканена та відкриття Олімпіади-2026, Матеса Деложа. Француз вирішив взяти паузу в змаганнях, і повернеться лише через два тижні у Холменколлені.

Ну а етап у Фалуні завершився максимально банально та прогнозовано – переможним дублем Йоханнеса Клебо. В спринті його головним суперником став Ларс Хегген, якому кортіло довести, що на Олімпіаду-2026 його не повезли дарма. І у Фалуні він дійсно виглядав краще, ніж бронзовий призер олімпійського спринта Оскар Опстад Віке, який вилетів уже на стадії півфіналу.

Хегген же впевнено дістався фіналу, при чому зробив це саме у спринтерському стилі, завдяки блискучому фінішному ривку. Наперекір логіці, Клебо у фіналі не побоявся доводити справу до вияснення стосунків із Ларсом у фінішному спринті, та провів вирішальний забіг пасивно, не намагаючись скинути суперників заздалегідь. І така ризикована тактика спрацювала – Йоханнес довів, що, попри всі таланти Хеггена, рівних йому в фінішному ривку вільним стилем все ще немає.

Йоханнес Клебо Getty Images

Недільний скіатлон за своїм сценарієм мало чим відрізнявся від контактних дистанційних гонок Олімпіади-2026. Мартін Льовстрьом Ньєнгет безуспішно намагався скинути суперників рівним темпом, після чого Клебо впевнено переміг у фінішному спринті. Сам Ньєнгет став лише третім, програвши ще й Харальду Остбергу Амундсену. Як і на Олімпіаді, з "дерев'яною" нагородою залишився "нейтральний" Савелій Коростельов.

Він разом із Арсі Руусканеном протягом всієї дистанції виживали в групі лідерів і раз за разом ловили невеликі відставання після чергового прискорення Ньєнгета, проте все ж зуміли вижити, і остаточно відстали лише на останньому важкому підйомі. Подіуму ці страждання їм не принесли, проте Андреаса Фьордена Реє, який тривалий час тримався у групі лідерів більш впевнено, обійти вдалося. Що стосується Хеггена, то він фінішував лише 26-м, безнадійно втративши контакт із групою лідерів ще на класичній половині дистанції.

Вкотре зазнав невдачі Міка Вермюлен, який посів лише 11 місце. Після такого багатообіцяючого початку сезону австрієць відверто розчаровує. Втім, збірна Австрії етап у Фалуні однозначно може занести собі в актив. У суботу третім у спринті несподівано став Беньямін Мозер. Упродовж усієї стадії плейоф він демонстрував блискучий фінішний ривок, вистачило його і на фінал. Другий подіум у кар'єрі Мозера на Кубку світу. Вперше у топ-3 він піднявся під час експериментального Heat Mass Start на цьогорічному Тур де Скі в Тоблаху.

Перша за 4 роки перемога Венг

У жінок етап у Фалуні також зібрав неоптимальний склад учасників. При чому, стосуються ці "прогули" насамперед господарів, збірної Швеції: через хвороби на старт не вийшли Йонна Сундлінг і Ебба Андерссон. Емма Рібом виступила лише у кваліфікації спринта, після чого не стартувала ні на стадії плейоф, ні наступного дня в скіатлоні. Не приїхала у Фалун і Астрід Слінд, яка, як і Альвар Мюльбак, поїхала на Васалоппет.

Спринт перетворився на дуель Лінн Сван і Крістін Шістад, і завершилася вона на користь господарки. У фіналі Сван у кожний підйом атакувала та створювала невеличку перевагу над Шістад, проте габаритна норвежка щоразу накочувала на спуску. Більш потужний фінішний ривок Крістін не допоміг – Сван зуміла втриматися на першій позиції. Взяти реванш за фіаско на Олімпіаді Шістад не вдалося – треба чекати свого шансу на більш простій за рельєфом трасі. Наприклад – на домашньому етапі у Драммені.

Крістін Шістад Getty Images

У схожому ключі розвивалася й дуель за третє місце. Тут також темповичка Надін Фендріх виявилася сильнішою за Колетту Ридцек, якій, як і Шістад, не допоміг потужніший фінішний ривок.

Червону майку лідера спринтерського заліку Кубку світу зберегла Майя Дальквіст, яка фінішувала лише п'ятою. А ось Ясмі Йонсу з боротьби за Малий кришталевий глобус, по суті, вибула: в чвертьфіналі вона впала та була змушена зупинитися на цій стадії.

Що стосується боротьби за Великий кришталевий глобус, то Джессіка Діггінс свою перевагу над Моа Ілар збільшила. Шведка в очній боротьбі вибила свою суперницю вже у чвертьфіналі спринта, проте сама не зуміла скористатися цим повною мірою, вилетівши у півфіналі.

У скіатлоні Ілар випала на класичній половині дистанції, проте ціною надзусиль зуміла повернутися в групу лідерів ближче до екватору гонки, коли темп трішки впав. Проте на останніх кілометрах дистанції Моа все ж не зуміла відповісти на прискорення грандів, і фінішувала лише восьмою – останнє місце в групі лідерів. А ось Діггінс посіла друге місце та збільшила свою перевагу над шведкою в загальному заліку Кубку світу до 62 очок. Американка знову продемонструвала те, наскільки вольовою спортсменкою вона є, та зачепилася за лідерами, Хейді Венг і Фрідою Карлссон.

Джессіка Діггінс Getty Images

Саме Венг і здобула перемогу, яка стала для неї першою на Кубку світу за понад чотири роки. Востаннє Хейді перемагала ще на фінальному етапі Тур де Скі-2021/22. Лише 14-та перемога в кар'єрі легендарної норвежки на Кубку світу при 126 подіумах – статистика, яка чудово ілюструє, чому за нею закріпилося реноме "вічно другої".

Проте цього разу Венг-старша виграла, і зробила це більш ніж закономірно. Саме норвежка була найактивнішою в гонці. Під час її атак на останньому колі дистанції підвисала не лише Діггінс, а й Фріда Карлссон, яка вже не виглядала такою домінуючою силою, як на Олімпіаді. Вочевидь, наслідки хвороби даються взнаки, та й Фріда ніколи не славилася вмінням тримати пік форми протягом тривалих відрізків часу. У фінішному спринті з трійки лідерів Карлссон виявилася найслабкішою – все ж фінішний ривок вільним стилем у неї значно слабкіший, ніж класикою.

Четвертою стала ще одна шведка, Лінн Сван. Цим самим чемпіонка спринта передала "привіт" тренерському штабу збірної Швеції, який вирішив не ставити її на марафон у останній день Олімпіади-2026. Відзначимо й сьоме місце Наді Келін – швейцарка після несподівано сильних виступів на Іграх у Італії продовжує виступати на високому рівні.

Загальний залік Кубку світу (чоловіки):

Загальний залік Кубку світу (жінки):

Двоборство

Старт тижня:

П'ятниця, 27 лютого

Бад Міттерндорф (Австрія), HS 235/7,5 км, компакт

Херола виграв історичний старт у Бад Міттерндорфі

На Кубку світу з лижного двоборства відбулася історична подія – перший в історії старт на польотному трампліні, який відбувся у Бад Міттерндорфі. FIS побоювалася, що розриви на гігантському трампліні будуть надто великими, тому турнір провели у форматі компакту, зі сталими гандикапами перед гонкою

В цілому ж стрибкова спроба у Бад Міттерндорфі показав, що різниця в класі між двоборцями на польотному трампліні не критично велика. Тому в подальшому польотні старти можна проводити й у форматі звичайного Гундерсена. Тільки, звісно ж, підкорегувати формулу перетворення очок відставання у секунди на більш сприятливу для гонщиків.

Skijumping.pl

Ну а виграв історичний старт Ілкка Херола. Він показав третій результат на трампліні, проте доволі швидко наздогнав лідера, Йоханнеса Лампартера. Фін практично беззмінно працював попереду, намагаючись не підпустити групу переслідувачів на чолі з братами Офтебро. Здавалося, що Лампартер цим скористається – відсидиться за спиною, зекономить сили та виграє фінішний спринт. Тим більше, що фінішний ривок завжди був слабким місцем Хероли.

На останньому колі австрієць нарешті вийшов з-за спини у свого суперника та провів атаку, проте Херола зміг на неї відповісти. А потім – доволі несподівано обіграв господаря змагань на фінішній прямій. Друга в кар'єрі перемога Ілкки на Кубку світу – першу він здобув минулого року в Холменколлені, у прощальному старті Ярла Магнуса Ріібера.

Ну а Лампартер був змушений задовольнитися другим місцем – обережна та захисна тактика ведення гонки йому не допомогла. А ще – кидалося в очі, що він гірше технічно підготовлений за свого дуельного суперника. Траса в Бад Міттерндорфі була простою за рельєфом, проте складною технічно – через обмежений простір доводилося накручувати багато петель. І ці віражі Херола проходив значно краще – декілька разів фін на них трішки відривався від Лампартера, проте на прямих ділянках і в підйоми австрійцеві все ж вдавалося наздоганяти суперника.

Простота рельєфу траси в Бад Міттерндорфі сприяла тому, що позаду дуету лідерів зібрався доволі великий пелотон, який і розіграв третє місце на подіумі. Дісталося воно Йоханнесу Ридцеку. Німецький ветеран приємно вразив сьомим результатом на трампліні, після чого провів дуже грамотну з тактичної точки зору гонку.

Окрім нього, в топ-10 заїхали ще два німці – Венделін Таннхаймер і Юліан Шмід, які посіли 8 і 9 місця відповідно. При чому, Шмід зумів видати другий чистий час гонки та прорватися з 18 місця після стрибків. Провалився Вінценц Гайгер, який після 22 місця на трампліні в гонці зумів піднятися лише на 5 позицій.

Йоханнес Ридцек Getty Images

Брати Офтебро фінішували у топ-5, проте програли Ридцеку боротьбу за третє місце. Ймовірно, Єнс Лурос зумів би фінішувати третім, якби траса гонки була трохи складнішою за рельєфом. Топ-6 замкнув партнер Хероли по збірній Фінляндії, Еро Хірвонен, який довів невипадковість своїх олімпійських успіхів.

Приємно вразив на трампліні Марко Ейніс. У п'ятницю він спершу виграв трайл-раунд, а потім – показав другий результат у змагальній спробі. Щоправда, у гонці француз відступив аж на 13 місце. До слова, старт у Бад Міттерндорфі став останнім у кар'єрі Лукаса Грайдерера. На фініші колеги влаштували йому зворушливу прощальну церемонію.

Загальний залік Кубку світу:

Кубок націй: