Гірські лижі. Супергігант у Гарміш-Партенкірхені скасовано
Getty Images
Супергігант на етапі чоловічого Кубку світу в німецькому Гарміш-Партенкірхені скасовано через складні погодні умови.
Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).
Причиною переносу став густий туман, який окутав знамениту трасу "Кандахар" з самого ранку. Журі декілька разів переносило час старту гонки в надії на те, що ситуація покращиться. Проте зрештою супергігант довелося скасувати.
Чи проведуть скасований старт на одному з наступних етапів – на разі не відомо. Напередодні у Гарміш-Партенкірхені відбувся швидкісний спуск, який виграв Марко Одерматт.
Наступний етап чоловічого Кубку світу відбудеться у словенській Краньській Горі. У програмі заплановані гігант і слалом.