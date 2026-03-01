Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Гірські лижі. Супергігант у Гарміш-Партенкірхені скасовано

Олег Дідух — 1 березня 2026, 13:53
Гірські лижі. Супергігант у Гарміш-Партенкірхені скасовано
Getty Images

Супергігант на етапі чоловічого Кубку світу в німецькому Гарміш-Партенкірхені скасовано через складні погодні умови.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної лижної федерації (FIS).

Причиною переносу став густий туман, який окутав знамениту трасу "Кандахар" з самого ранку. Журі декілька разів переносило час старту гонки в надії на те, що ситуація покращиться. Проте зрештою супергігант довелося скасувати.

Чи проведуть скасований старт на одному з наступних етапів – на разі не відомо. Напередодні у Гарміш-Партенкірхені відбувся швидкісний спуск, який виграв Марко Одерматт.

Наступний етап чоловічого Кубку світу відбудеться у словенській Краньській Горі. У програмі заплановані гігант і слалом.

Кубок світу з гірських лиж

Кубок світу з гірських лиж

Гірські лижі. Годжа здобула другу перемогу в сезоні
Гірські лижі. Одерматт виграв швидкісний спуск у Гарміші
Гірські лижі. Айхер здобула п’яту перемогу в кар’єрі
Гірські лижі. Сутер здобула першу перемогу з 2022 року
Перші в історії польоти для двоборців, репетиція ЧС-2027. Анонс лижного вікенду

Останні новини