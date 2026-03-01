Гірські лижі. Годжа здобула другу перемогу в сезоні

Зіркова італійська гірськолижниця Соф'я Годжа виграла супергігант на етапі Кубку світу в андорському Сольдеу. Для неї це друга перемога у поточному сезоні.

У Сольдеу Годжа на 0,24 секунди випередила вчорашнього переможця, німкеню Емму Айхер. Топ-3 з відставанням у 0,31 секунди замкнула норвежка Кайса Вікхофф Лі, для якої це лише другий подіум у поточному сезоні.

Головна суперниця Годжі в боротьбі за Малий Кубок світу в супергіганті, новозеландка Еліс Робінсон, показала сьогодні лише сьомий результат.

Підсумкові результати:

Наступний етап жіночого Кубку світу відбудеться з 6 до 8 березня в італійській Валь ді Фасса. В програмі заплановані два швидкісні спуски та один супергігант.