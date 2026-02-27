Українська правда
Двоборство. Херола виграв історичний старт на Кубку світу в Бад Міттерндорфі

Олег Дідух — 27 лютого 2026, 17:34
Ілкка Херола
На Кубку світу з лижного двоборства вперше в історії було розіграно старт зі стрибками на польотному трампліні. Турнір у австрійському Бад Міттерндорфі відбувся у форматі компакту.

Херола в боротьбі за перемогу випередив господаря змагань і лідера загального заліку Кубку світу, австрійця Йоханнеса Лампартера. Компанію на подіумі їм склав німець Йоханнес Ридцек.

Для Хероли це друга в кар'єру перемога на Кубку світу. Попередню він здобув минулого року в Холменколлені.

Українські двоборці етап у Бад Міттерндорфі пропускали. За регламентом, до старту були допущені лише 40 кращих у стрибковому заліку Кубку світу з двоборства.

Підсумкові результати:

Наступний етап Кубку світу з двоборства відбудеться 6-7 березня у фінському Лахті.

Кубок світу з лижного двоборства Йоханнес Лампартер Ілкка Херола

Кубок світу з лижного двоборства

