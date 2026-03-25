Гірські лижі. Хауган завершив сезон перемогою, Макграт завоював Малий Кубок світу в слаломі

Норвезький гірськолижник Тімон Хауган виграв заключний старт Кубку світу сезону-2025/26 – слалом у Хаф'єллі. На домашній трасі він випередив швейцарця Лоїка Мейяра та фіна Едуарда Халльберга.

Партнер Хаугана по збірній Норвегії Атле Лі Макграт посів лише восьме місце, проте цього результату йому виявилося достатньо для завоювання Малого кришталевого глобусу в слаломі.

Його найближчий переслідувач, бразилець Лукас Бротен, який напередодні завоював Малий Кубок світу в гіганті, у другій спробі слалому зійшов із дистанції. Для того, щоби обійти Макграта, йому потрібно було посісти щонайменше друге місце.

Напередодні жіночий Кубок світу вшосте в кар'єрі завоювала Мікаела Шиффрін.