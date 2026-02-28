Українська правда
Лижні гонки. Клебо та Сван виграли спринт у Фалуні

Олег Дідух — 28 лютого 2026, 18:26
Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв спринт вільним стилем на етапі Кубку світу в шведському Фалуні. У фіналі 11-разовий олімпійський чемпіон випередив свого партнера по команді Ларса Хеггена, а також австрійця Беньяміна Мозера, для якого це лише другий у кар'єрі подіум на Кубку світу.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок перемогу здобула свіжоспечена олімпійська чемпіонка в особистому спринті, шведка Лінн Сван. У фіналі господарка змагань випередила норвежку Крістін Шістад і швейцарку Надін Фендріх.

Результати фіналу (жінки):

Збірна України цей етап Кубку світу пропускає. В неділю, 1 березня, у Фалуні відбудуться скіатлони. Чоловічий розпочнеться о 13:30 за київським часом, жіночий – о 17:05.

