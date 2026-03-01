Українська правда
Лижні гонки. Клебо виграв скіатлон у Фалуні

Олег Дідух — 1 березня 2026, 15:03
Йоханнес Клебо
Getty Images

Зірковий норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв скіатлон на 20 кілометрів у шведському Фалуні. Для нього це ювілейна, десята перемога на Кубку світу в поточному сезоні.

Син мільйонера, онук геніального тренера. Клебо – найтитулованіший спортсмен в історії зимових Олімпіад

У фінішному спринті Клебо випередив двох партнерів по команді – Харальда Остберга Амундсена та Мартіна Льовстрьома Ньєнгета. Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 Клебо здобув шість золотих нагород із шести можливих, ставши найтитулованішим спортсменом у історії зимових Олімпіад.

Збірна України з лижних гонок етап Кубку світу в Фалуні пропускає.

Підсумкові результати:

Напередодні Клебо виграв у Фалуні спринт вільним стилем. Програму шведського етапу Кубку світу завершить жіночий скіатлон, який також відбудеться у неділю, 1 березня.

