Айхер не зуміла обійти Шиффрін, Бротен перервав гегемонію Одерматта. Підсумки фіналу гірськолижного Кубку світу

Гірські лижі

Старти тижня

Вівторок, 24 березня

Хаф'єлл (Норвегія), гігант, чоловіки

Хаф'єлл (Норвегія), слалом, жінки

Середа, 25 березня

Хаф'єлл (Норвегія), слалом, чоловіки

Хаф'єлл (Норвегія), гігант, жінки

Дива не трапилося: Шиффрін завоювала Кубок світу

У жіночому Кубку світу боротьба за Великий кришталевий глобус (ВКГ) тривала до останнього. Принаймні, на папері. Перед двома стартами в технічних дисциплінах Мікаела Шиффрін випереджала Емму Айхер усього на 45 очок. Проте, враховуючи гегемонію американки у слаломі та слабкість німкені в гіганті, здавалося, що інтрига зберігається суто формально.

У слаломі Шиффрін розгромила суперниць, проте достроково оформити перемогу в загальному заліку не змогла – Айхер фінішувала третьою (програвши усього 0,04 секунди Венді Холденер – німкені знову не щастить із мінімальними розривами) та зберегла шанси на титул. Щоправда, відставання Емми становило 85 очок. Для того, щоби обійти Шиффрін, їй потрібно було вигравати гігант і сподіватися, що американка не потрапить у топ-15. Зважаючи на слабкість Айхер у гіганті, варіант, здавалося би, на межі фантастики.

Проте за підсумками першої спроби гіганту він раптово перетворився з теоретичного на цілком реальний. Шиффрін показала лише 17-й результат, а Айхер ішла третьою з відставанням у 0,26 секунди від лідера. Фактично можна сказати, що у той момент Емма була в 0,26 секунди від ВКГ.

Проте в другій спробі Шиффрін інтригу таки вбила. Ні, американка, не видала нічого надзвичайного, проте впевнено піднялася у топ-15 (підсумкове 11 місце) та забезпечила собі Кубок світу ще до того, як на старт вийшла Айхер – від німкені вже нічого не залежало.

Мікаела Шиффрін Getty Images

Деморалізована Емма в другій спробі припустилася грубої помилки та відступила на 12 місце. Як би там не було, прогрес Айхер у гіганті не можна не відзначити. До нинішнього сезону вона лише 4 рази потрапляла в очки на Кубку світу в цій дисципліні та жодного разу не піднімалася вище 15 місця, а в останніх трьох гігантах у неї 10 місце в Шпиндлерув Млині, 4 місце в Оре та третій результат після першої спроби у Хаф'єллі.

Схоже, Айхер уже вийшла на рівень, коли здатна регулярно боротися за подіуми в усіх чотирьох дисциплінах. І, якщо Емма в міжсезоння уникне травм чи інших форс-мажорів, то підійде до старту наступного Кубку світу в статусі фаворита №1. Навіть попри її нестабільність і схильність до невимушених помилок, боротися із таким універсалом усім буде дуже важко. Навіть Шиффрін, яка з кожним роком усе більше перетворюється на вузькопрофільну слаломістку.

Емма Айхер Getty Images

Ну а сам гігант завершився дещо несподівано. Перемогу здобула Валері Греньє. Для неї це лише третя в кар'єрі перемога на Кубку світу, при чому, попередні дві вона здобула в Краньській Горі та вважалася вузьким фахівцем цієї словенської траси.

Не менш здивувало друге місце Міни Фюрст Холтманн. Для неї це лише четвертий у кар'єрі подіум на Кубку світу, і перший за останні два роки. Якщо ж говорити виключно про гігант, то тут норвежка не потрапляла на подіум з далекого 2019 року. В цілому, такі сенсації на фіналах сезону – явище доволі звичне. Гранди доїжджають сезон із останніх сил і без турнірної мотивації, що дає спортсменкам другого ешелону рідкісний шанс вийти на перший план.

Варто відзначити і п'яте місце в гіганті Стефані Бруннер. Для колись дуже талановитої австрійки це найкращий результат на Кубку світу за останні два роки.

Було на фіналі й чимало розчарувань. Наприклад, Лара Кольтурі в двох стартах не набрала жодного очка – 16 і 17 місця. Нагадаємо, на фіналах Кубку світу залікова зона складається всього з 15 кращих.

Каміль Раст без очок не залишилася, проте 13 і 6 місця – не те, до чого швейцарка привчила за останні два роки. Вона у Хаф'єллі виглядала немов вичавлений лимон. Особливо це кидалося в очі у першій спробі слалому, яка була просто аномально довгою: лише 8 спортсменок зуміли виїхати з 1 хвилини та 10 секунд.

Каміль Раст Getty Images

Дуже цікаво було поспостерігати на фіналі Кубку світу за 17-річною італійкою Анною Трокер, яка перед цим просто розгромила суперниць у технічних дисциплінах на юніорському чемпіонаті світу: 1,37 секунди переваги в гіганті та 2,29 – в слаломі.

І виступ Трокер у Хаф'єллі навіть перевершив сподівання: 9 і 8 місця. В слаломі вона розділила найкращий чистий час другої спроби з Катаріною Труппе – і це попри два доволі помітних збої! Двох відчутних помарок вона припустилася і в першій спробі гіганту. Абсолютно очевидно, що потенціал у дівчини просто шалений – вона цілком може вирости в нового домінатора технічних дисциплін у епоху після Шиффрін. Або навіть власноручно покласти цій епосі кінець.

Приємно здивувала на фіналі й француженка Кейтлін Макфарлейн, яка посіла 8 місце в слаломі. До цього вона на Кубку світу жодного разу навіть не потрапляла у топ-10.

Бротен перервав гегемонію Одерматта в гіганті

У чоловічому Кубку світу, порівняно з жінками, напередодні фіналу сезону все було рівно навпаки: Марко Одерматт давно похоронив інтригу в боротьбі за ВКГ, проте інтрига в заліках технічних дисциплін жила до останнього – і не просто на папері, а цілком реальна. Диспозиція була майже ідентичною: Лукас Бротен ішов другим із відставанням у 48 очок від Марко Одерматта в гіганті та 41 очко – від Атле Лі Макграта в слаломі.

І один Малий кришталевий глобус бразилець таки зумів вирвати. При чому, там, де його відставання було більшим – у гіганті. Одерматт вийшов на старт просто розібраним: на першій "хвилі" він припустився відчутної помилки, а на другій – взагалі зійшов із дистанції. Після цього все було в руках Бротена: для завоювання Малого Кубку світу йому було достатньо фінішувати четвертим. Проте бразилець завдання навіть перевиконав, здобувши впевнену перемогу з перевагою в понад півсекунди.

Лукас Бротен Getty Images

Ну а провалу Одерматта дивуватися не варто. Така слабка форма Марко на фіналах сезону вже давно стала звичним явищем. Інша справа, що у попередні роки швейцарець вирішував долю боротьби за Малий Кубок світу в цій дисципліні задовго до фіналу, тепер же цього не сталося.

Після феноменального сезону-2023/24 і серії з 12 перемог поспіль у цій дисципліні рівень Одерматта у гіганті помітно просів. Тимчасове явище чи початок незворотних вікових процесів? Цілком можливо, що друге: зміщення спеціалізації в бік швидкісних видів у зрілому віці – типове явище для гірськолижного спорту.

А ось у слаломі Бротен перехопити лідерство в останній гонці сезону не зумів. Хоча шанси були: Макграт дуже боявся помилитися та зійти з дистанції, Атле Лі йшов дуже обережно. І посів у підсумку лише восьме місце. За таких умов Бротену для завоювання Малого Кубку світу достатньо було посісти друге місце. Проте схід з дистанції, якого так боявся Макграт, трапився не з ним, а з самим Лукасом, який припустився дитячої помилки вже на старті другої спроби.

Після свого сходу Бротен абсолютно не виглядав розчарованим – він першим підійшов до Макграта привітати його із завоюванням Кубку світу та святкував перемогу Атле Лі разом із ним. Нічого дивного – те, що вони є найкращими друзями з 12-річного віку, ні для кого не секрет.

Атле Лі Макграт Getty Images

Усе це навіть дало привід конспірологам поговорити про те, що Лукас навмисне зійшов із дистанції та подарував перемогу своєму другу, який за останній період пережив чимало розчарувань: смерть дідуся, драматичний схід у другій спробі на Олімпіаді та знаменитий похід у ліс після цього. Проте повірити в таку конспірологічну теорію, м'яко кажучи, непросто.

Ну а виграв слалом у Хаф'єллі Тімон Хауган. Те, що він приїхав на домашній етап у хорошій формі, стало зрозуміло ще днем раніше, коли він замкнув топ-5 у гіганті, видавши найкращий чистий результат другої спроби.

Лоїк Мейяр у слаломі не зумів втримати 0,79 секунди переваги над Хауганом, які в нього були після першої спроби. Тим не менш, етап у Хаф'єллі Лоїк може занести собі в актив – днем раніше в гіганті він також став другим. Мейяр вкотре підтвердив своє реноме гірськолижника, який прекрасно проводить кінцівку сезону.

Теоретичні шанси на Малий кришталевий глобус у слаломі зберігав і Клеман Ноель, який програвав Макграту 77 очок. Втім, 8 місце норвежця позбавляло Ноеля навіть теоретичних шансів на титул. Проте сам Клеман посів лише п'яте місце, не зробивши всього, що залежало від нього самого. Гігант, який відбувся днем раніше, став прощальною гонкою в кар'єрі легенди збірної Франції, Алексі Пінтуро. І за мірками Алексі зразка нинішнього сезону 11 місце – результат досить непоганий.

Загальний залік Кубку світу (чоловіки):

Загальний залік Кубку світу (жінки):