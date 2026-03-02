Героїня Олімпіади-2026 візьме паузу у виступах

Зіркова італійська гірськолижниця Федеріка Бріньоне оголосила про те, що візьме паузу у виступах.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Минулого тижня Бріньоне під час етапу Кубку світу в Сольдеу (Андорра) знову почала відчувати біль у нозі, яку важко травмувала в квітні 2024 року. Федеріка пропустила друге контрольне тренування та швидкісний спуск, а у двох супергігантах посіла лише 15 і 8 місця.

Після цього Бріньоне оголосила про те, що бере паузу в змаганнях для того, щоби остаточно залікувати травму та позбутися болю в нозі.

"З того дня, коли я отримала травму, я присвятила всю себе меті виступити на Олімпіаді-2026, і зуміла двічі піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу. Я спробувала продовжити сезон, але тепер моє тіло виставило мені рахунок за все, що я з ним робила. Я скористаюся тим, що сезон близький до завершення, і візьму паузу для того, щоби якомога краще завершити реабілітацію", – заявила 35-річна спортсменка.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 Бріньоне завоювала золото в супергіганті та гіганті.