Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Зірковий гірськолижник розповів, чи продовжить кар’єру

Олег Дідух — 16 квітня 2026, 17:35
Зірковий гірськолижник розповів, чи продовжить кар’єру
Домінік Паріс
Getty Images

Знаменитий італійський гірськолижник Домінік Паріс заявив, що, найімовірніше, продовжить свої виступи у наступному сезоні.

Слова 37-річного ветерана наводить NeveItalia.

"Думаю, що я продовжуватиму. Я прекрасно провів фінал сезону, і це додало мені мотивації продовжувати. Такі результати як перемога у супергіганті в Квітф'єллі стали для мене сюрпризом. Я гордий своєю кар'єрою. Ті успіхи, яких я досягнув – це вже фантастика, але на Олімпіаді-2026 я пережив особливі емоції, завоювавши медаль на трасі, яку я завжди любив", – заявив Паріс.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 італієць завоював бронзу в швидкісному спуску. Наприкінці сезону він виграв швидкісний спуск і супергігант у норвезькому Квітф'єллі.

Кубок світу з гірських лиж Домінік Паріс

Домінік Паріс

Останні новини