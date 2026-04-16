Зірковий гірськолижник розповів, чи продовжить кар’єру

Знаменитий італійський гірськолижник Домінік Паріс заявив, що, найімовірніше, продовжить свої виступи у наступному сезоні.

Слова 37-річного ветерана наводить NeveItalia.

"Думаю, що я продовжуватиму. Я прекрасно провів фінал сезону, і це додало мені мотивації продовжувати. Такі результати як перемога у супергіганті в Квітф'єллі стали для мене сюрпризом. Я гордий своєю кар'єрою. Ті успіхи, яких я досягнув – це вже фантастика, але на Олімпіаді-2026 я пережив особливі емоції, завоювавши медаль на трасі, яку я завжди любив", – заявив Паріс.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 італієць завоював бронзу в швидкісному спуску. Наприкінці сезону він виграв швидкісний спуск і супергігант у норвезькому Квітф'єллі.