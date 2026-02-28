Стрибки з трампліна. Превц обіграв австрійців у Бад Міттерндорфі

Словенський стрибун на лижах з трампліна Домен Превц виграв перший польотний старт Кубку світу сезону-2025/26 у австрійському Бад Міттерндорфі. Для нього це п'ята перемога поспіль на Кубку світу, попередні чотири були здобуті ще до Олімпіади-2026.

У Бад Міттерндорфі Превц випередив двох господарів змагань – Штефана Ембахера та Йонаса Шустера. Для останнього це перший у кар'єрі подіум на Кубку світу. Ембахер не зумів втримати лідерство після першої спроби.

Українець Євген Марусяк припинив боротьбу в першій спробі, посівши образливе 31 місце.

Підсумкові результати:

В неділю, 1 березня, на етапі Кубку світу в Бад Міттерндорфі відбудеться ще один особистий старт. Кваліфікація розпочнеться о 13:00 за київським часом.