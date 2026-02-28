Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Гірські лижі. Одерматт виграв швидкісний спуск у Гарміші

Олег Дідух — 28 лютого 2026, 13:50
Гірські лижі. Одерматт виграв швидкісний спуск у Гарміші
Марко Одерматт
Getty Images

Швейцарський гірськолижник Марко Одерматт виграв швидкісний спуск на етапі Кубку світу в німецькому Гарміш-Партенкіхені. Для лідера загального заліку це дев'ята перемога у поточному сезоні.

Гонка завершилася бенефісом збірної Швейцарії, яка посіла всі три місця на подіумі. Другим із відставанням усього в 0,04 секунди від Одерматта став Алексі Монне. Топ-3 замкнув Стефан Рогентен. Свіжоспечений олімпійський чемпіон у швидкісному спуску, Франьо Фон Алльмен, показав шостий результат.

Підсумковий результат:

Етап у Гарміш-Партенкірхені завершиться в неділю, 1 березня, супергігантом. Початок гонки – о 12:15 за київським часом.

Раніше жіночий супергігант у андорському Сольдеу виграла німкеня Емма Айхер.

Марко Одерматт Кубок світу з гірських лиж

Кубок світу з гірських лиж

Гірські лижі. Айхер здобула п’яту перемогу в кар’єрі
Гірські лижі. Сутер здобула першу перемогу з 2022 року
Перші в історії польоти для двоборців, репетиція ЧС-2027. Анонс лижного вікенду
Легендарний норвезький гірськолижник пропустить Олімпіаду-2026
Успіхи і розчарування Марусяка, падіння Вонн. Підсумки лижного тижня

Останні новини