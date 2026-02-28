Гірські лижі. Одерматт виграв швидкісний спуск у Гарміші

Швейцарський гірськолижник Марко Одерматт виграв швидкісний спуск на етапі Кубку світу в німецькому Гарміш-Партенкіхені. Для лідера загального заліку це дев'ята перемога у поточному сезоні.

Гонка завершилася бенефісом збірної Швейцарії, яка посіла всі три місця на подіумі. Другим із відставанням усього в 0,04 секунди від Одерматта став Алексі Монне. Топ-3 замкнув Стефан Рогентен. Свіжоспечений олімпійський чемпіон у швидкісному спуску, Франьо Фон Алльмен, показав шостий результат.

Підсумковий результат:

Етап у Гарміш-Партенкірхені завершиться в неділю, 1 березня, супергігантом. Початок гонки – о 12:15 за київським часом.

Раніше жіночий супергігант у андорському Сольдеу виграла німкеня Емма Айхер.