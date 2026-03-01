Стрибки з трампліна. Марусяк повторив свій найкращий результат у сезоні

Український стрибун на лижах з трампліна Євген Марусяк посів 25 місце у другому особистому старті на польотному етапі Кубку світу в австрійському Бад Міттерндорфі. У першій спробі українець посів 30 місце, проте завдяки стрибку на 219 метрів зумів піднятися на 5 позицій в другій спробі.

Для Марусяка це повторення найкращого результату в поточному сезоні та сумарно лише третє потрапляння в залікову зону в нинішньому Кубку світу.

Перемогу здобув словенець Домен Превц, який на 24,8 бала випередив господаря змагань, австрійця Штефана Ембахера. Для Превц це шоста перемога поспіль на Кубку світу. Це повторення рекордної переможної серії в історії.

Підсумкові результати:

Наступний етап Кубку світу відбудеться 6 – 8 березня у фінському Лахті.