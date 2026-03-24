Гірські лижі. Шиффрін виграла слалом на фіналі Кубку світу

Американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін виграла слалом на фіналі Кубку світу сезону-2025/26 у норвезькому Хаф'єллі. Вона розгромила суперниць, випередивши найближчу переслідувачку, швейцарку Венді Холденер, на 1,32 секунди.

Топ-3 замкнула німкеня Емма Айхер, що не дозволило Шиффрін достроково завоювати Великий кришталевий глобус. Розрив між ним збільшився до 85 очок. Для того, щоби обійти американку, Айхер потрібно вигравати гігант і сподіватися на те, що Шиффрін зійде з дистанції або фінішує нижче за 15 місце.

Підсумкові результати:

Напередодні чоловічий гігант у Хаф'єллі виграв Лукас Бротен, який завоював Малий кришталевий глобус у цій дисципліні.

Жіночий Кубок світу завершиться в середу, 25 березня, гігантом. Початок першої спроби – о 10:30 за київським часом.