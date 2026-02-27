Гірські лижі. Сутер здобула першу перемогу з 2022 року

Швейцарська гірськолижниця Корінн Сутер виграла швидкісний спуск на етапу Кубку світу в андорському Сольдеу. Для неї це шоста в кар'єрі перемога на Кубку світу та перша з грудня 2022 року. Після цього олімпійська чемпіонка Пекіну в швидкісному спуску перенесла серйозну травму коліна – розрив хрестоподібної зв'язки.

У Сольдеу Сутер на 0,11 секунди випередила австрійку Ніну Ортліб. Топ-3 замкнула зіркова італійка Соф'я Годжа. Її партнерка по команді, Федеріка Бріньоне, відмовилася від участі в сьогоднішній гонці попри те, що брала участь у першому контрольному тренуванні.

Підсумкові результати:

У суботу та неділю на етапі в Сольдеу відбудуться два супергіганти, один із яких заміняє скасований старт у австрійському Альтенмаркт-Цаухензеє.