Гірські лижі. Айхер здобула п’яту перемогу в кар’єрі

Олег Дідух — 28 лютого 2026, 13:25
Емма Айхер
Німецька гірськолижниця Емма Айхер виграла супергігант на етапу Кубку світу в андорському Сольдеу. Для неї це п'ята в кар'єрі перемога на Кубку світу та третя у поточному сезону.

У Сольдеу німкеня здобула дуже переконливу перемогу, на 0,88 секунди випередивши новозеландку Еліс Робінсон. Топ-3 замкнула швейцарка Корінн Сутер, яка напередодні виграла швидкісний спуск.

Провалила гонку свіжоспечена олімпійська чемпіонка в супергіганті Федеріка Бріньоне, яка посіла лише 15 місце. Напередодні вона пропускала швидкісний спуск через біль у нозі.

Підсумкові результати:

Етап жіночого Кубку світу в Сольдеу завершиться у неділю, 1 березня, ще одним супергігантом. Початок гонки – об 11:15 за київським часом.

