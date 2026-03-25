Гірські лижі. Шиффрін вшосте виграла загальний залік Кубку світу

Легендарна американська гірськолижниця Мікаела Шиффрін виграла загальний залік Кубку світу сезону-2025/26. Для цього їй виявилося достатньо 11 місця в гіганті на фіналі в норвезькому Хаф'єллі. Німкеня Емма Айхер, яка зберігала теоретичні шанси на титул, посіла лише 12 місце.

Для Шиффрін це шостий у кар'єрі титул володарки Кубку світу. Раніше вона вигравала Великий кришталевий глобус у 2017, 2018, 2019, 2022 і 2023 роках.

Переможцем гіганту в Хаф'єллі стала канадка Валері Греньє, яка випередила норвежку Міну Фюрст Холтманн і австрійку Юлію Шайб. Для канадки це лише третя в кар'єрі перемога на етапах Кубку світу.

Напередодні, 24 березня, слалом у Хаф'єллі виграла Мікаела Шиффрін.