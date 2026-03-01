Лижні гонки. Хейді Венг виграла скіатлон у Фалуні

Норвезька лижниця Хейді Венг виграла скіатлон на 20 кілометрів, який завершував етап Кубку світу в шведському Фалуні. Для неї це перша перемога за понад 4 роки та сумарно 14-та в кар'єрі на Кубку світу.

У фінішному спринті Венг-старша випередила лідерку Кубку світу, американку Джессіку Діггінс, та господарку змагань, шведку Фріду Карлссон. Головна суперниця Діггінс у загальному заліку Кубку світу, шведка Моа Ілар, фінішувала лише восьмою.

Збірна України етап Кубку світу в Фалуні пропускала.

Підсумкові результати:

Напередодні чоловічий скіатлон у Фалуні виграв Йоханнес Клебо. Наступний етап Кубку світу відбудеться у фінському Лахті 7-8 березня. В програмі заплановані спринти вільним стилем і розділки на 10 км класикою.