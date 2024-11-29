Лижне двоборство у сезоні-2024/25: календар і результати змагань Кубку світу

29 листопада у фінській Руці стартував сезон-2024/25 Кубку світу з лижного двоборства. Сумарно заплановано 19 особистих стартів у 8 різних локаціях: 6 стартів у форматі компакту, 4 – у масстарті та 9 – у Гундерсені. У лютому-березні 2025 року в Тронхеймі відбудеться чемпіонат світу з лижних видів спорту, зокрема і двоборства.

Зберігайте календар, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі будуть доступні всі результати сезону-2024/25.

Кубок світу-2025/25 з двоборства

1-й етап, Рука (Фінляндія)

29.11.2024 | 12:25/16:00 | компакт, HS 142/7,5 км

30.11.2024 | 11:15/15:15 | Гундерсен, HS 142/10 км

1.12.2024 | 9:30/13:30 | масстарт, 10 км/ HS 142

2-й етап, Ліллехаммер (Норвегія)

7.12.2024 | 11:20/15:30 | Гундерсен, HS 98/10 км

8.12.2024 | 12:15/15:00 | компакт, 7,5 км/HS 98

3-й етап, Рамзау (Австрія)

20.12.2024 | 14:50/16:55 | масстарт, 10 км/HS96

21.12.2024 | 10:40/14:15 | Гундерсен, HS 96/10 км

4-й етап, Шонах (Німеччина)

18.1.2025 | 11:00/14:40 | Гундерсен, HS 100/10 км

19.1.2025 | 10:15/15:15 | компакт, HS 100/7,5 км

5-й етап, Зеєфельд (Австрія)

31.1.2025 | 13:45/16:00 | масстарт, 10 км/HS 109

1.2.2025 | 11:45/15:50 | компакт, HS 109/7,5 км

2.2.2025 | 11:30/16:10 | Гундерсен, HS 109/10 км

6-й етап, Отепя (Естонія)

7.2.2025 | 15:45/19:00 | масстарт, 10 км/HS 97

8.2.2025 | 11:15/15:10 | Гундерсен, HS 97/10 км

9.2.2025 | 11:15/15:10 | компакт, HS 97/7,5 км

Чемпіонат світу-2025, Тронхейм (Норвегія)

28.2.2025 | змішаний командний турнір, HS 102/4х5 км

1.3.2025 | компакт, HS102/7,5 км

6.3.2025 | командний турнір, HS 138/4х5 км

8.3.2025 | Гундерсен, HS 138/10 км

7-й етап, Осло/Холменколлен (Норвегія)

15.3.2025 | 10:45/17:30 | Гундерсен, HS 134/10 км

16.3.2025 | 10:45/16:15 | компакт, HS 134/7,5 км

8-й етап, Лахті (Фінляндія)

21.3.2025 | 11:00/13:50 | Гундерсен, HS 130/10 км

22.3.2025 | 12:40/15:30 | Гундерсен, HS 130/10 км