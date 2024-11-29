Лижне двоборство у сезоні-2024/25: календар і результати змагань Кубку світу
29 листопада у фінській Руці стартував сезон-2024/25 Кубку світу з лижного двоборства. Сумарно заплановано 19 особистих стартів у 8 різних локаціях: 6 стартів у форматі компакту, 4 – у масстарті та 9 – у Гундерсені. У лютому-березні 2025 року в Тронхеймі відбудеться чемпіонат світу з лижних видів спорту, зокрема і двоборства.
Зберігайте календар, щоб не пропустити жодної гонки! Також у цьому матеріалі будуть доступні всі результати сезону-2024/25.
Кубок світу-2025/25 з двоборства
1-й етап, Рука (Фінляндія)
29.11.2024 | 12:25/16:00 | компакт, HS 142/7,5 км
30.11.2024 | 11:15/15:15 | Гундерсен, HS 142/10 км
1.12.2024 | 9:30/13:30 | масстарт, 10 км/ HS 142
2-й етап, Ліллехаммер (Норвегія)
7.12.2024 | 11:20/15:30 | Гундерсен, HS 98/10 км
8.12.2024 | 12:15/15:00 | компакт, 7,5 км/HS 98
3-й етап, Рамзау (Австрія)
20.12.2024 | 14:50/16:55 | масстарт, 10 км/HS96
21.12.2024 | 10:40/14:15 | Гундерсен, HS 96/10 км
4-й етап, Шонах (Німеччина)
18.1.2025 | 11:00/14:40 | Гундерсен, HS 100/10 км
19.1.2025 | 10:15/15:15 | компакт, HS 100/7,5 км
5-й етап, Зеєфельд (Австрія)
31.1.2025 | 13:45/16:00 | масстарт, 10 км/HS 109
1.2.2025 | 11:45/15:50 | компакт, HS 109/7,5 км
2.2.2025 | 11:30/16:10 | Гундерсен, HS 109/10 км
6-й етап, Отепя (Естонія)
7.2.2025 | 15:45/19:00 | масстарт, 10 км/HS 97
8.2.2025 | 11:15/15:10 | Гундерсен, HS 97/10 км
9.2.2025 | 11:15/15:10 | компакт, HS 97/7,5 км
Чемпіонат світу-2025, Тронхейм (Норвегія)
28.2.2025 | змішаний командний турнір, HS 102/4х5 км
1.3.2025 | компакт, HS102/7,5 км
6.3.2025 | командний турнір, HS 138/4х5 км
8.3.2025 | Гундерсен, HS 138/10 км
7-й етап, Осло/Холменколлен (Норвегія)
15.3.2025 | 10:45/17:30 | Гундерсен, HS 134/10 км
16.3.2025 | 10:45/16:15 | компакт, HS 134/7,5 км
8-й етап, Лахті (Фінляндія)
21.3.2025 | 11:00/13:50 | Гундерсен, HS 130/10 км
22.3.2025 | 12:40/15:30 | Гундерсен, HS 130/10 км