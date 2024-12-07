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Двоборство. Ріібер здобув другу перемогу в сезоні

Олег Дідух — 7 грудня 2024, 16:22
Двоборство. Ріібер здобув другу перемогу в сезоні
Ярл Магнус Ріібер
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Норвезький двоборець Ярл Магнус Ріібер виграв перший особистий старт на другому етапі Кубку світу в норвезькому Ліллехаммері. Заробивши велику перевагу за підсумками змагань на трампліні, норвежець у 10-кілометровій гонці впевнено довів справу до другої перемоги у поточному сезоні.

Другим фінішував німець Юліан Шмід, який завдяки фотофінішу випередив австрійця Йоханнеса Лампартера. Лідер Кубку світу, Вінценц Гайгер з Німеччини, фінішував лише 29-м, і втратив жовту майку, яку перехопив Ріібер.

Збірна України етап у Ліллехаммері пропускає.

Підсумкові результати:

Завтра, 8 грудня другий етап Кубку світу в Ліллехаммері завершиться особистим стартом у форматі компакт. Початок – о 12:15 за київським часом.

Кубок світу з лижного двоборства Ярл Магнус Ріібер Юліан Шмід

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