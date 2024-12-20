Двоборство. Ріібер переміг у Рамзау, українці без очок

Норвезький двоборець Ярл Магнус Ріібер виграв перший особистий старт на етапі Кубку світу в австрійському Рамзау: масстарт на 10 км і стрибки на трампліні HS 98. Він випередив партнера по команді, Єнса Луроса Офтебро, та естонця Крістьяна Ілвеса.

Представники збірної України очок у цьому старті не здобули. Дмитро Мазурчук посів 54 місце, а Олександр Шумбарець – останнє, 57-ме.

Зазначимо, що стрибкова спроба була скасована через сильний снігопад. У якості стрибкової спроби був зарахований PRC (Provisional Competition Round) – контрольне тренування, яке, в разі скасування змагальної спроби, використовується як основний стрибковий раунд на трампліні.

Підсумкові результати:

Раніше Маттіа Кассе виграв супергігант у Валь Гардені.