Двоборство. Мазурчук – у заліковій зоні на Кубку світу в Зеєфельді

Український двоборець Дмитро Мазурчук пробився до залікової зони на другому етапі багатоденки в австрійському Зеєфельді. За підсумками стрибків він показав 48-й результат, проте у гонці зумів піднятися на 39-ту позицію.

Інший представник України, Олександр Шумбарець, очок набрати не зумів: останнє, 49 місце на фініші.

Перемогу здобув норвежець Єнс Лурос Офтебро, який у фінішному спринті випередив свого партнера по команді та лідера загального заліку Кубку світу, Ярла Магнуса Ріібера. Топ-3 замкнув німець Вінценц Гайгер.

Підсумкові результати:

У п’ятницю, 31 січня перший етап багатоденки в Зеєфельді виграв Ріібер. Декілька днів тому він оголосив про завершення кар’єри наприкінці поточного сезону.