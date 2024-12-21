Двоборство. Мазурчук приніс Україні найкращий результат сезону на Кубку світу

Український двоборець Дмитро Мазурчук втретє у сезоні потрапив до залікової зони на Кубку світу. Сьогодні, 21 грудня він фінішував 32-м в особистому Гундерсені в австрійському Рамзау. Це найкращий результат у поточному сезоні і для Мазурчука, і для збірної України загалом.

Інший представник України, Олександр Шумбарець, показав 51-й результат із 56 спортсменів, які дісталися фінішу.

Перемогу здобув німець Вінценц Гайгер, який випередив фіна Ілкку Херолу та партнера по команді, Юліана Шміда. Лідер Кубку світу та вчорашній переможець, норвежець Ярл Магнус Ріібер, лише замкнув топ-6.

Підсумкові результати:

Це був останній старт у Кубку світу з двоборства у 2024 році. Наступний етап відбудеться 17-19 січня 2025 року в німецькому Шонаху.