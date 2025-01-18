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Двоборство. Офтебро переміг у Шонаху, українці без очок

Олег Дідух — 18 січня 2025, 15:56
Двоборство. Офтебро переміг у Шонаху, українці без очок
Єнс Лурос Офтебро
Getty Images

Норвезький двоборець Єнс Лурос Офтебро виграв перший особистий старт у форматі Гундерсен на етапі Кубку світу в німецькому Шонаху, який став першим у календарному 2025 році. Для норвежця це перша перемога в поточному сезону.

Офтебро у фінішному спринті випередив австрійця Йоханнеса Лампартера. Топ-3 замкнув фін Ілкка Херола. Лідер загального заліку Кубку світу, норвежець Ярл Магнус Ріібер, фінішував лише шостим, попри те, що виграв стрибкову спробу.

Представники збірної України до залікової зони не пробилися. Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець фінішували 52-м і 55-м із 56 учасників відповідно.

Підсумкові результати:

Раніше італійська гірськолижниця Соф’я Годжа виграла швидкісний спуск у Кортіні д’Ампеццо.

Дмитро Мазурчук Кубок світу з лижного двоборства Йоханнес Лампартер Ілкка Херола Олександр Шумбарець

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