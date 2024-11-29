Двобортство. Мазурчук 45-й в компакті в Руці, Ріібер переміг

Норвезький двоборець Ярл Магнус Ріібер виграв перший старт Кубку світу сезону-2024/25 – гонку в форматі компакт у фінській Руці.

У фінішному спринті чинний володар Великого кришталевого глобуса випередив німця Вінценца Гайгера, топ-3 замкнув ще один представник Бундестіма – Юліан Шмід.

Зазначимо, що стрибкову спробу, яка мала відбутися сьогодні вранці, скасували через складні погодні умови. Стартовий протокол гонки формувався за результатами вчорашнього PCR (Provisional Competition Round) – контрольного тренування, яке, в разі скасування змагальної спроби, використовується як основний стрибковий раунд на трампліні.

Україну представляли два спортсмени – Дмитро Мазурчук та Олександр Шумбарець. Вони посіли 45 та 53 місця відповідно. До залікової зони на Кубку світу з двоборства потрапляють 40 найкращих.

Підсумкові результати:

Раніше фінський лижник Іво Нісканен виграв розділку на 10 км класикою в Руці.