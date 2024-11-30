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Двоборство. Два українці набрали очки на Кубку світу в Руці

Олег Дідух — 30 листопада 2024, 16:05
Двоборство. Два українці набрали очки на Кубку світу в Руці
Дмитро Мазурчук
НОК України

Два представники України, Дмитро Мазурчук і Олександр Шумбарець, набрали очки на другому старті Кубку світу-2024/25 з лижного двоборства у фінській Руці.

Мазурчук фінішував на 37 місці, зумівши в гонці на 10 км піднятись з 45-ї позиції після стрибкової спроби. Шумбарець з 37 місця після стрибків відступив на 40 позицію та став останнім, хто набрав очки в загальний залік. Нагадаємо, починаючи з минулого сезону залікова зона у Кубку світу з двоборства розширена з 30 до 40 місць.

Переможний хеттрик оформила збірна Німеччини. Першим фінішував Йоханнес Ридцек, для якого це перша перемога на Кубку світу з березня 2018 року. Також на подіум потрапили Юліан Шмід і Вінценц Гайгер. Вчорашній переможець, норвежець Ярл Магнус Ріібер, фінішував лише четвертим.

Підсумкові результати:

Завтра, 1 грудня на першому етапі в Руці у двоборців відбудеться масстарт.

Дмитро Мазурчук Кубок світу з лижного двоборства

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