Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Двоборство. Гайгер здобув другу перемогу в сезоні

Олег Дідух — 8 грудня 2024, 16:28
Двоборство. Гайгер здобув другу перемогу в сезоні
Вінценц Гайгер
instagram.com/vinzenz_geiger

Німецький двоборець Вінценц Гайгер виграв другий особистий старт на етапі Кубку світу в норвезькому Ліллехаммері. На фініші турніру в форматі компакт він випередив партнера по команді Юліана Шміда, топ-3 замкнув лідер загального Кубку світу і господар змагань, норвежець Ярл Магнус Ріібер.

Для Гайгера це друга перемога в поточному сезоні. Першу він здобув минулого тижня у фінській Руці.

Збірна України етап Кубку світу в Ліллехаммері пропускала.

Підсумкові результати:

У суботу, 7 грудня перший особистий старт у Ліллехаммері, який відбувався у форматі Гундерсена, виграв Ріібер. Норвежець зберіг жовтий біб лідера загального заліку.

Кубок світу з двоборства йде на двотижневу перерву та відновиться 20-21 грудня етапом в австрійському Рамзау.

Кубок світу з лижного двоборства Ярл Магнус Ріібер Вінценц Гайгер Юліан Шмід

Кубок світу з лижного двоборства

Двоборство. Ріібер здобув другу перемогу в сезоні
Повернення Марусяка, перші швидкісні старти у гірських лижах. Анонс лижного вікенду
Історичні успіхи українських двоборців, фіаско Шиффрін. Підсумки лижного тижня
Двоборство. Два українці вдруге поспіль набрали очки на Кубку світу
Двоборство. Мазурчук і Шумбарець принесли Україні історичний результат на Кубку світу

Останні новини