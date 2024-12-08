Двоборство. Гайгер здобув другу перемогу в сезоні
Вінценц Гайгер
instagram.com/vinzenz_geiger
Німецький двоборець Вінценц Гайгер виграв другий особистий старт на етапі Кубку світу в норвезькому Ліллехаммері. На фініші турніру в форматі компакт він випередив партнера по команді Юліана Шміда, топ-3 замкнув лідер загального Кубку світу і господар змагань, норвежець Ярл Магнус Ріібер.
Для Гайгера це друга перемога в поточному сезоні. Першу він здобув минулого тижня у фінській Руці.
Збірна України етап Кубку світу в Ліллехаммері пропускала.
Підсумкові результати:
У суботу, 7 грудня перший особистий старт у Ліллехаммері, який відбувався у форматі Гундерсена, виграв Ріібер. Норвежець зберіг жовтий біб лідера загального заліку.
Кубок світу з двоборства йде на двотижневу перерву та відновиться 20-21 грудня етапом в австрійському Рамзау.