Двоборство. Українці залишилися без очок у перший день у Зеєфельді

Українські двоборці Олександр Шумбарець і Дмитро Мазурчук не зуміли набрати очки у перший день багатоденки Nordic Triple в австрійському Зеєфельді. Вони показали 44-й і 45-й підсумковий результати відповідно, очки у загальний залік набирають 40 кращих.

У перший день в Зеєфельді спортсмени змагалися у форматі масстарті: спершу – гонка на 10 км, потім – стрибки на нормальному трампліні HS 109.

Перемогу здобув лідер загального заліку Кубку світу, норвежець Ярл Магнус Ріібер, який у середу оголосив про завершення кар’єри. Компанію на подіумі йому склали господар змагань, австрієць Йоханнес Лампартер, і партнер Ріібера по збірній Норвегії, Єнс Лурос Офтебро.

Підсумкові результати:

Раніше командний спринт на Кубку світу з лижних гонок у Коні (Італія) завершився перемогами Норвегії та Фінляндії.