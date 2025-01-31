Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Лижі

Двоборство. Українці залишилися без очок у перший день у Зеєфельді

Олег Дідух — 31 січня 2025, 18:07
Двоборство. Українці залишилися без очок у перший день у Зеєфельді
Ярл Магнус Ріібер
Getty Images

Українські двоборці Олександр Шумбарець і Дмитро Мазурчук не зуміли набрати очки у перший день багатоденки Nordic Triple в австрійському Зеєфельді. Вони показали 44-й і 45-й підсумковий результати відповідно, очки у загальний залік набирають 40 кращих.

У перший день в Зеєфельді спортсмени змагалися у форматі масстарті: спершу – гонка на 10 км, потім – стрибки на нормальному трампліні HS 109.

Перемогу здобув лідер загального заліку Кубку світу, норвежець Ярл Магнус Ріібер, який у середу оголосив про завершення кар’єри. Компанію на подіумі йому склали господар змагань, австрієць Йоханнес Лампартер, і партнер Ріібера по збірній Норвегії, Єнс Лурос Офтебро.

Підсумкові результати:

Раніше командний спринт на Кубку світу з лижних гонок у Коні (Італія) завершився перемогами Норвегії та Фінляндії.

Дмитро Мазурчук Кубок світу з лижного двоборства Ярл Магнус Ріібер Йоханнес Лампартер Олександр Шумбарець

Кубок світу з лижного двоборства

Повернення Шиффрін, остання багатоденка для Ріібера. Анонс лижного вікенду
Геніальний двоборець іде на пенсію в 27 років. Чому Ріібер ухвалив таке рішення?
Зірковий двоборець Ріібер оголосив про завершення кар’єри у віці 27 років
Марусяк без очок у Закопане, падіння Вонн у Кортіні. Підсумки лижного вікенду
Двоборство. Ріібер знову програв у Шонаху, українці без очок

Останні новини