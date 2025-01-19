Двоборство. Ріібер знову програв у Шонаху, українці без очок

Австрійський двоборець Йоханнес Лампартер виграв особистий старт у форматі компакт на етапі Кубку світу в німецькому Шонаху. Для нього це перша перемога на Кубку світу в поточному сезоні.

На останньому колі дистанції Лампартер розібрався з лідером загального заліку Кубку світу, норвежцем Ярлом Магнусом Ріібером, який у підсумку фінішував на другій позиції. Топ-3 замкнув господар змагань, німець Вінценц Гайгер. Йому вдалося прорватися на подіум після 17 місця в стрибковій спробі.

Переможець суботнього Гундерсена, норвежець Єнс Лурос Офтебро, сьогодні фінішував лише сьомим.

Українці Дмитро Мазурчук і Віталій Шумбарець знову залишилися без очок – 46 і 57 місця відповідно.

Підсумкові результати: